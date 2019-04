Contro la Real Sociedad, i blaugrana passano di misura: ora servono altre due vittorie per portare a casa la Liga prima della semifinale di Champions League.

di Stefano Fiori - 20/04/2019 22:48 | aggiornato 20/04/2019 22:52

La tabella di marcia per la Liga procede come previsto. Ernesto Valverde l'ha chiesto ai suoi prima della sfida con la Real Sociedad: mancano nove punti per il titolo, facciamoli nelle prossime tre partite. La prima parte dell'operazione è andata a buon fine: al Camp Nou contro i baschi finisce 2-1, la risposta che auspicava il tecnico blaugrana dopo il successo di misura dell'Atletico Madrid in casa dell'Eibar.

Il risultato già vi suggerisce un indizio: per i catalani, domare gli Txuri-urdin non è stato per nulla facile. Gara bloccatissima per tutto il primo tempo, finché Clement Lenglet non ha buttato giù il muro biancoblù: con il colpo di testa del francese nel recupero, i padroni di casa sono andati al riposo in vantaggio.

Non è stato un Barça versione Champions League, per capirci: poca concretezza, molta serenità. Anche troppa, quando al 62' Juanmi si è lanciato in una scivolata piena di gloria sul filtrante perfetto di Merino. Il pareggio è durato però meno di due minuti: Messi ha spinto un pizzico di più sull'acceleratore, Jordi Alba l'ha assecondato e ha trovato il gol della vittoria (Dembelé sembra in fuorigioco sulla traiettoria di Rulli, ma il Var conferma la bontà della rete).

Al Barcellona bastano altre due vittorie (a prescindere dall'Atletico Madrid) per portare a casa la Liga

Liga, il Barcellona a due vittorie dal titolo

Spettacolo centellinato, ma massimo risultato: il Barcellona porta a casa il primo dei tre match ball per la Liga. L'obiettivo culé è chiaro: archiviare la pratica titolo entro la semifinale di andata di Champions contro il Liverpool. Che è in programma mercoledì 1 maggio: prima di quella data, i blaugrana sono attesi da altri due impegni di campionato.

Martedì Messi e compagni faranno visita all'Alaves, con l'Atletico Madrid chiamato allo scontro casalingo con il Valencia. Un appuntamento a cui il Barça arriverà forte delle nove lunghezz di vantaggio sui Colchoneros, a cinque giornate dalla fine: la formazione di Valverde svetta al primo posto con 77 punti, i madrileni seguono in seconda posizione a quota 68.

Battendo l'Alaves martedì e il Levante al Camp Nou sabato 27 aprile, la 26ª Liga nella storia del Barcellona sarà realtà. Questo a prescindere dai risultati dell'Atletico Madrid: gli scontri diretti tra le due rivali sorridono a Ernesto Valverde. Il suo secondo titolo consecutivo per il tecnico azulgrana è sempre più vicino.