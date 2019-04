Lazio, Milinkovic espulso per un calcio nel sedere a Stepinski

Il centrocampista serbo ha lasciato i biancocelesti in dieci uomini per aver rifilato un calcio nel sedere all'attaccante del Chievo. Rischia fino a tre turni di stop.

di Redazione Fox Sports - 20/04/2019 19:13 | aggiornato 20/04/2019 19:20

Un gesto insensato, inspiegabile, costato carissimo alla Lazio. Per Sergej Milinkovic è stata una giornata da dimenticare. Il centrocampista serbo è stato espulso al 34' del match contro il Chievo, valido per la 33esima giornata di Serie A, per aver rifilato un calcio nel sedere a Mariusz Stepinski.

Proprio così. L'attaccante dei clivensi lo stava pressando e aveva probabilmente commesso anche fallo. Così l'ex Genk, una volta liberatosi del pallone, ha pensato bene di colpirlo sul gluteo. L'arbitro Chiffi non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso e mandarlo sotto la doccia.

In dieci uomini, la squadra di Inzaghi ha poi subito due gol a inizio ripresa, riuscendo a segnare solo il 2-1 con Caicedo. Una sconfitta pesantissima per la Lazio che non è riuscita a sfruttare il pareggio del Milan ed è caduta incredibilmente contro una squadra già retrocessa.

Lazio, quante giornate di squalifica rischia Milinkovic

Per questo folle gesto Milinkovic rischia fino a tre giornate di squalifica (due giornate in caso di comportamento antisportivo, tre se dovese essere valutato l'episodio come condotta violenta). Vorrebbe dire saltare la trasferta contro la Sampdoria, la sfida all'Olimpico contro l'Atalanta e quella alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Si tratta inoltre della prima espulsione rimediata in carriera dal classe 1995, che non era mai stato cacciato né col Vojvodina, né con il Genk.