Cristiano Ronaldo e Chiellini sono i trascinatori della squadra di Allegri. Bene anche Szczesny ed Emre Can, delusione Dybala e Douglas Costa.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 20/04/2019 19:46 | aggiornato 20/04/2019 19:51

Mancava soltanto la certezza matematica e ora è ufficiale: la Juventus è Campione d'Italia per l'ottavo anno consecutivo. I bianconeri conquistano il loro 35esimo Scudetto al termine di un campionato letteralmente dominato sin dalla prima giornata.

La squadra di Allegri ha ottenuto questo successo con diverse giornate di anticipo grazie a un ruolino di marca da record che gli ha permesso di mettere in bacheca il trofeo ad Aprile. Lo strapotere juventino è stato ancor di più accentuato dalla mancanza di una rivale credibile come fu il Napoli nella scorsa stagione.

Tantissimi i protagonisti di questa fantastica annata in Serie A della Juventus: da Cristiano Ronaldo arrivato per dimostrare di poter dominare anche nel campionato italiano fino al neo capitano Chiellini che ha disputato una delle sue stagioni migliori, passando per i nuovi arrivi come Emre Can e Cancelo.

Il pagellone della Juventus campione d'Italia

La Juventus è campione d'Italia, il pagellone dei bianconeri

Ecco quindi i voti di tutti i giocatori che fanno parte della rosa della Juventus, divisi per reparto: i migliori sono Cristiano Ronaldo e Chiellini mentre la stagione di Dybala e Douglas Costa è sotto le aspettative.

Szczesny ha sostituito alla grande Buffon

Portieri: 7

Nell’anno successivo all’addio di un monumento come Gigi Buffon, gli estremi difensori con la maglia della Juventus avevano un compito molto difficile e cioè quello di non far rimpiangere l’ex capitano. Si può tranquillamente dire che l’obiettivo sia stato raggiunto in particolare grazie a Szczesny.

Szczesny: 7,5

Diventare il portiere titolare di una squadra al posto di Buffon è un fardello non indifferente ma l’ex Arsenal e Roma si è dimostrato più che all’altezza. Il suo campionato è stato di alto livello, con alcune parate che hanno portato punti ai bianconeri in partite importanti (Napoli, Parma, Lazio e quel rigore parato a Higuain a San Siro).

Perin: 5,5

Pochissime presenze in campionato (solamente 9), fra cui quella della prima sconfitta in Serie A condita da un suo errore in casa del suo Genoa. L’azzurro ha avuto poche incertezze ma l’impressione è che la scelta di lasciare Marassi per giocarsi il posto con Szczesny sia stata troppo azzardata.

Pinsoglio: S.V.

Come l’anno scorso, la soddisfazione di un trofeo vinto senza neanche una presenza.

Chiellini è uno dei migliori della Juventus in questo campionato

Difesa: 7

Il reparto più rivoluzionato rispetto all’anno scorso, con gli arrivi di Bonucci e Cancelo a cui vanno aggiunti lo scambio Benatia-Caceres a gennaio e l’innesto di Spinazzola. La difesa continua a essere uno dei punti di forza della Juventus e il merito va in particolare all’uomo che ha ereditato la fascia da Buffon.

Chiellini: 8

Padrone assoluto dell’area di rigore, il nuovo capitano ha giocato un altro campionato sopra la media dimostrandosi sempre più leader dello spogliatoio. L’essersi riunito con Bonucci sembra avergli dato nuova linfa per il futuro.

Benatia: 6

Uno dei casi di questa stagione juventina: nella scorsa stagione il marocchino si era guadagnato il posto da titolare ma il rientro di Bonucci non è mai stato digerito dall’ex romanista che a gennaio ha chiesto la cessione. Tutto dopo una prima parte di annata ampiamente sufficiente.

Bonucci: 6,5

L’annata era iniziata in maniera difficile per i fischi dei tifosi dopo la stagione al Milan. Ma lentamente Bonucci è riuscito a riconquistare il suo pubblico giocando un campionato convincente condito anche dai soliti gol pesanti come quello col Napoli.

Alex Sandro: 6

Sicuramente meglio rispetto alla stagione 2017/2018, ma il rendimento del brasiliano continua a essere scostante. Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più ma la scossa sembra non essere arrivata.

Barzagli: S.V.

Questa stagione segna il tramonto della carriera di Barzagli, che mai come quest’anno ha dimostrato che neanche una roccia come lui può ignorare l’età. Soltanto 6 presenze in campionato per un totale di 119 minuti giocati per troppo infortuni sono il segnale che il numero 15 è pronto per appendere gli scarpini al chiodo. Con uno Scudetto in più in bacheca.

Rugani: 6,5

La prima parte di stagione sembrava essere la prova che la crescita di Rugani fosse stata nuovamente bloccata dalla presenza di Bonucci e Chiellini. Dall’inizio del 2019 invece l’ex Empoli si è finalmente ritagliato il suo spazio giocando quasi tutto il girone di ritorno da titolare. Che finalmente sia arrivata la svolta per lui?

Cancelo: 6,5

Come molti suoi compagni, un campionato a due facce: nella prima metà è stato assolutamente travolgente ma l’infortunio al menisco subito a dicembre ne ha frenato il rendimento negli ultimi mesi in cui ha faticato a ritrovare la condizione migliore.

Spinazzola: 6

Voto di incoraggiamento per il finale di stagione in cui ha finalmente rivisto il campo dopo il grave infortunio al ginocchio dell’anno scorso. Il suo recupero è stato molto importante per Allegri che gli ha dato fiducia anche in Champions League.

Caceres: 5,5

L’uomo che nessuno si aspettava tornasse si è ritrovato a Torino dopo l’addio di Benatia a Gennaio. Gioca qualche partita da titolare quando Bonucci e Chiellini sono fuori per infortunio ma il suo apporto non è mai rilevante.

De Sciglio: 6

Ancora un’annata con qualche infortunio di troppo per il terzino classe ’92, che è però comunque stato utile ad Allegri quando per qualche mese ha giocato titolare “colmando” i vuoti lasciati dagli acciaccati Alex Sandro e Cancelo.

Stagione positiva per Emre Can

Centrocampo: 7

Via Marchisio, dentro Emre Can: è stato questo lo scossone dato dalla dirigenza juventina alla mediana bianconera che in questo campionato ha dimostrato grande solidità mettendosi al servizio di un attacco ricco di qualità.

Pjanic: 7

Meno scintillante del campionato scorso, il bosniaco ha comunque fatto suo il ruolo di regista e se lui gira, la squadra gira con lui. Unico neo: qualche gol su punizione in meno, per via di un pesante “rivale” sui calci piazzati col numero 7 sulle spalle.

Khedira: 4,5

Annata molto sfortunata per l’ex Real Madrid che dopo aver segnato il primo gol della Juventus in Serie A è dovuto stare fermo a lungo per infortuni muscolari, traumatici e perfino per un problema cardiaco. Il poco apporto dato alla causa bianconera non è di certo colpa sua ma la sua assenza si è sentita specialmente in zona gol.

Matuidi: 6,5

Uno degli uomini a cui Allegri non rinuncia mai, il francese è fondamentale per gli equilibri tattici della squadra. Forse quest’anno però si è notato maggiormente qualche suo limite tecnico, in particolare per la troppa imprecisione in fase realizzativa e di costruzione.

Emre Can: 7

Il suo lento inserimento in squadra è stato bloccato dal grande spavento dovuto all’operazione chirurgica per rimuovere un nodulo alla tiroide. Dal suo rientro però l’ex Liverpool è stato fondamentale segnando anche i gol che i suoi compagni di reparto non hanno trovato.

Bentancur: 6,5

Da grande promessa a tassello importante della Juventus: Bentancur è partito alla grande colmando il vuoto lasciato da Emre Can e Khedira a fine 2018. Nonostante un lieve calo di condizione nel nuovo anno, Allegri lo ha sempre messo in campo quando lo ha avuto a disposizione, dimostrando la fiducia nel giovane uruguayano.

Grande impatto di Cristiano Ronaldo con la Juventus

Attacco: 7,5

Impossibile parlare del reparto avanzato della Juventus senza partire dall’acquisto di Cristiano Ronaldo. La presenza di CR7 ha rivoluzionato gli equilibri dell’attacco bianconero nel bene, aggiungendo un giocatore di peso specifico incalcolabile.

Cristiano Ronaldo: 8

Un leader e un dominatore. In molti si chiedevano quale sarebbe stato l’impatto di Ronaldo in Serie A, lui ha risposto con 19 gol e 10 assist tutti pesantissimi in un campionato in cui ha di fatto smesso di giocare da inizio marzo. Anche a 34 anni, un alieno.

Dybala: 5,5

Forse il più grosso passo indietro della Juventus in questa stagione. Complice la difficoltà di Allegri di trovargli una collocazione tattica insieme a CR7, la Joya ha segnato molto meno (l’anno scorso chiuse a quota 22 gol) ed è apparso meno a suo agio. Se i gol in Champions League sono arrivati, in Serie A quest’anno il numero 10 non ha lasciato l'impronta a cui ci aveva abituati.

Douglas Costa: 5

Altra delusione quella di Douglas Costa, che dal momento della squalifica arrivata per l’espulsione contro il Sassuolo dovuta allo sputo a Di Francesco non è sembrato più lo stesso. Gli infortuni lo hanno tenuto fuori dal campo per 2 mesi ma nonostante ciò, 1 gol e 2 assist sono un bottino troppo magro per un giocatore come lui.

Bernardeschi: 7

Annata molto positiva quella di Bernardeschi che fin da subito ha mostrato grande affiatamento con Cristiano Ronaldo (sempre una buona notizia per un giocatore). Forse è ancora troppo scostante ma il fantasista di Carrara è ormai un titolare a tutti gli effetti.

Cuadrado: 5

Anche per il colombiano è stato un 2019 da incubo: dopo il buon inizio di stagione, Cuadrado è stato fuori per ben 4 mesi dopo l’infortunio al menisco patito in Champions League. Il finale di stagione dovrà essere un modo per lui di ritrovare confidenza col campo, nonostante lo Scudetto sia già conquistato.

Mandzukic: 7

Il voto è una media fra quello assegnato per il fantastico girone d’andata del croato e quello pesantamente insufficiente del ritorno. La prima parte di annata è stata caratterizzata dai gol pesanti di Mandzukic che ha colpito tutte le big del campionato (Inter, Napoli, Roma, Milan, Lazio e Atalanta) mentre dall’inizio del 2019 il rendimento del centravanti è calato vertiginosamente. Senza quelle reti nel 2018 però il cammino della Juventus sarebbe stato molto più difficile.

Kean: 7

La nota più lieta del finale di stagione juventino: il classe 2000 si è preso letteralmente la scena in questi mesi segnando a ripetizione gol pesanti per il raggiungimento della vittoria matematica dello Scudetto. Su di lui i bianconeri possono costruire il futuro.

Altro Scudetto per Allegri

Allegri: 7

Altra annata con la Juventus e altro Scudetto. Il livornese aveva a disposizione sicuramente la squadra più forte della Serie A e in questo campionato è mancata una serie antagonista come il Napoli di Sarri nella scorsa stagione. Ma l'ex milanista è stato in grado di far rendere al massimo la sua rosa macinando punti anche senza mai schierare per due volte la stessa formazione.