Se resto alla Juventus al 100%? No, resto al mille per cento

Sì, le cose non sono andate bene come speravamo. Ma il prossimo anno sarò migliore, le sensazioni sono positive. Non si può sempre vincere la Champions League

Cristiano Ronaldo non ha dubbi sul suo futuro 😎 #W8NDERFUL Non perdere il documentario sulla @juventusfc su #DAZN 🔽 pic.twitter.com/VlmwnSEEL4

Sono molto contento per aver vinto il primo titolo in Italia e per essere diventato il primo giocatore della storia ad aver vinto Premier League, Liga e Serie A. Sono solo al mio primo anno qui e abbiamo vinto la Supercoppa e lo Scudetto

