Il campionato conquistato con 5 giornate d'anticipo dalla Juventus è l'ennesimo record del tecnico livornese. Ma la delusione Champions lo rende mestamente normale.

Il primo nella storia della Juventus a vincere cinque scudetti consecutivi. Anzi, di più: il primo nella storia della Serie A a riuscirci. Per Allegri, vincere non è l'unica cosa che conta: è l'unica cosa che gli riesce. In Italia. In Europa rimane invece la maledizione che intrappola non solo lui, ma la Vecchia Signora tutta. E che stavolta ha preso le sembianze dell'Ajax. Insomma, Massimiliano da Livorno, l'Acciuga del quartiere popolare Leccia, è per la quinta volta di fila l'allenatore campione d'Italia: roba da fanfare, silenziate da un manipolo di giovani di Amsterdam.

Lippi, Capello, Trapattoni: nessuno aveva mai calato il pokerissimo. No, nemmeno il Trap, l'unico ormai che precede Allegri sia per numero di campionati vinti in carriera (sette a sei) che per quelli conquistati con la Juventus: sei quelli del Giuan nazionale, cinque appunto quelli in tasca a Max. Il Trap però non era mai andato oltre i due di fila.

Sulla panchina bianconera, il filotto più importante rimaneva quello di Carlo Carcano: il leggendario tecnico del Quinquennio d'Oro era arrivato a quattro consecutivi tra il 1930 e il 1934. Dopo averlo raggiunto la scorsa stagione, Allegri oggi lo supera: dopo 85 anni, quel primato apparentemente irraggiungibile ha un nuovo padrone solitario. Vincendo con cinque giornate di anticipo, eguaglia invece Torino (1948), Fiorentina (1956) e Inter (2007): se la scorsa settimana avesse battuto la Spal, avrebbe fatto suo anche quel record.

A 52 anni (li compirà ad agosto), cos'altro potrebbe desiderare ancora? La Champions League appunto. Anche l'allenatore con più trofei degli ultimi anni ha la sua ossessione: due finali raggiunte, altrettante perse. E la seconda, contro il Real Madrid, con una prestazione tutt'altro che in crescita rispetto al primo tentativo con il Barcellona. Stavolta, neanche poter contare sul giocatore-ago della bilancia per eccellenza (insieme a Messi) è bastato: se alla Juventus mancava l'esperienza di chi ha vinto tutto a livello internazionale, Cristiano Ronaldo ha risolto solo in parte il problema. L'altra si è sgretolata sotto i colpi degli eredi di Johan Cruijff.

L'eliminazione contro l'Ajax ha finito così per oscurare un altro filotto di Allegri niente male: aver condotto i bianconeri per tre volte di fila almeno ai quarti di Champions. Piazzare la propria squadra nelle prime otto d'Europa con questa continuità è un traguardo da applausi. Ma l'obiettivo minimo sarebbe stato diventare la prima dell'élite continentale. E le mani rimangono inesorabilmente ferme.

Se il trono europeo ancora gli sfugge, quello del nostro campionato l'ha praticamente occupato. In cinque anni di Juve, ha vinto 11 titoli: Cinque scudetti, ma anche quattro volte la Coppa Italia e due la Supercoppa italiana. Shakerando, ne vengono fuori quattro double nazionali consecutivi e un triplete interno, mai riuscito prima alla Vecchia Signora.

Nel salone di Allegri, non mancano neanche i riconoscimenti personali: in questi anni bianconeri, Max ha incassato: 3 Panchine d'Oro, 3 premi Miglior allenatore al Gran Galà del Calcio e il Premio Bearzot nel 2015.

Quella Conteredità diventata sempre più leggera

Un'epopea lastricata di scudetti e coppe nazionali, cominciata tra le contestazioni: i cori contro Allegri, ma soprattutto a favore del suo predecessore. Impossibile, per tanti tifosi juventini, pensare che l'ex tecnico del Milan potesse essere anche lontanamente degno di sostituire Antonio Conte. Senza dimenticare i veleni di quel febbraio 2012, con il (non) gol di Muntari nella sfida scudetto e le polemiche che ne seguirono:

Credo che un silenzio fino al termine del campionato sarebbe stato più intelligente.

Questo, per capirci, era il tenore delle stoccate dell'allora mister rossonero verso la dirigenza bianconera, dopo uno degli episodi arbitrali più discussi dell'ultimo decennio. Allegri uomo-Milan, Allegri quasi un simbolo di tutti gli anti-Juve d'Italia. Come era avvenuto nel 2008, quando la tifoseria si era opposta all'arrivo del "nemico" interista Dejan Stankovic, ma in scala ancora maggiore.

Le critiche eterne perché "non fa bel gioco" (figuriamoci ora)

Cinque anni più tardi, l'eco di quelle proteste è andata via via esaurendosi. E l'eredità dei tre scudetti di Conte si è fatta sempre più leggera. Nel tempo, Allegri ha imparato a confrontarsi con una critica ormai proverbiale. All'interno dell'ambiente Juventus, ma soprattutto all'esterno: la scarsa importanza riconosciuta al bel gioco.

Anzi, in questa stagione – almeno prima dell'Ajax – Max si è quasi "riposato": senza più Sarri come contraltare al Napoli, i paragoni hanno perso consistenza come un palloncino bucato. Quella contro i duri e puri del bel gioco è una battaglia a cui Allegri non si è mai sottratto, forte del fatto di essere stipendiato per portare risultati. Non a caso, una delle Maxime più gettonate è la sempreverde:

Se volete lo spettacolo, andate al circo.

Non meno evocatico, l'invito a "farsi vedere da uno buono" rivolto a chi mugugnava nonostante il 2-0 in casa della Fiorentina:

Se qualcuno pensa che la Juve domini tutte le partite e lo faccia anche in Champions, bisogna che trovi un dottore e si faccia curare. Ma bravo.

Anche Sacchi arrivò a esclamare: "Ha indovinato tutto"

Le critiche non sono mancate neanche quest'anno, sia chiaro. Tra i più strenui oppositori della filosofia Allegri, Arrigo Sacchi ha sempre mantenuto un posto in prima fila. Tanto per fare un esempio, alla fine della scorsa stagione, il maestro di Fusignano aveva dichiarato:

La Juve gioca un calcio italiano: Allegri non si può contestare, ma il modo di giocare non è quello che serve per vincere in Europa.

Con una veste leggermente diversa, lo stesso Sacchi aveva commentato così il ko nell'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid:

La Juve sembra sempre abbastanza parsimoniosa, come se volesse risparmiare per poi dare il massimo. In Europa però si vince con il calcio offensivo, di dominio.

Ma è proprio da Arrigo che, all'indomani della rimonta nel ritorno contro il Colchoneros, è arrivato l'elogio più "sudato" per Allegri:

A volte ho detto che avrebbe dovuto avere più coraggio e giocare un football più offensivo: è andato oltre, ha indovinato tutto.

In quella stessa occasione, Fabio Capello – un altro allenatore "vincente ma che non predica calcio champagne" – è sbottato in difesa del tecnico livornese:

Adesso basta, è ora di finirla con le critiche ad Allegri, con ste storie che se non fai giocare bene le squadre e vinci hai solo culo, è solo fortuna.

"Il calcio è molto semplice..."

Il miglior difensore di Massimiliano Allegri è però se stesso. Conferenza stampa del settembre 2017:

Sinceramente non capisco cosa voglia dire giocare bene. Se vuol dire solo la fase offensiva, va bene. Se giocare bene vuole dire solo la fase difensiva, va bene. Io ho sempre saputo e mi hanno sempre insegnato che nel calcio ci sono due fasi: quando hai la palla devi essere bravo ad attaccare, quando non ce l'hai bisogna che sia bravo a difendere.

Nel credo di Max, le congetture sugli schemi sono sempre passate in secondo piano rispetto a una componente fondamentale: la qualità dei giocatori a disposizione. Stessa conferenza:

Se hai Dybala le giocate vengono, altrimenti non ci sarebbero giocatori da 250 milioni e giocatori da un milione. Sarebbero tutti uguali, se nel calcio si vincesse solo con gli schemi.

Ma non c'è citazione migliore delle parole rilasciate a Sky nel maggio dello scorso anno. In fondo, è tutto quello che serve per comprendere il Max-pensiero:

Il calcio è molto semplice, non lo rendete complicato che poi vi intortate. Continuate con le vostre teorie, per me il calcio è un’altra roba.

Allegri-Juve: nonostante l'Ajax, il matrimonio è destinato a continuare

Finora, l'idea di calcio di Allegri ha funzionato alla perfezione per vincere in Italia. Ma sembra non essere sufficiente per riuscirci anche in Europa. O forse, a non essere ancora all'altezza dello scettro Champions, è la rosa che la Juve gli ha messo a disposizione? Nonostante Cristiano Ronaldo, certo: a questo punto è inutile girarci attorno.

Nell'attesa di risolvere questo dilemma, società e allenatore hanno già comunicato che proseguiranno insieme. Tra le perplessità di chi considera chiuso il suo ciclo a Torino e le proteste di chi vorrebbe vedere allo Stadium qualcos'altro, di più europeo forse. Intanto, la Juve e Allegri inseriscono in bacheca un altro scudetto. L'ottavo consecutivo per i bianconeri, il quinto di fila per il tecnico. Eppure, per fare davvero "tredici", non è ancora arrivato il momento.