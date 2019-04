Il club torinese festeggia il suo ottavo scudetto di fila. Le parole dei protagonisti oscillano tra l'euforia del trionfo italiano e la delusione in Champions League.

20/04/2019

La Juve archivia il suo ottavo scudetto di fila, il quinto da quando Allegri è seduto sulla panchina bianconera. Il tecnico livornese supera così il filotto di vittorie di Carlo Carcano che, sempre alla guida del club torinese, era arrivato a quattro titoli nazionali tra il 1930 e il 1934.

Max non è l'unico a poter festeggiare nuovi record: il trionfo di oggi ha infatti permesso a diversi giocatori bianconeri di scalare ulteriormente le posizioni nella graduatoria dei plurivincitori di campionati. Quest'ultima è guidata a quota 9 da Gianluigi Buffon, che lo scorso anno ha superato Ferrari, Furino e Rosetta (tutti a quota 8). Per Barzagli, Bonucci e Chiellini si tratta dell’ottavo titolo tricolore.

Nel post partita di Juve-Fiorentina hanno parlato i protagonisti della grande cavalcata bianconera. Ecco le loro dichiarazioni.

Juventus, Allegri: "Vinto il 50% dei trofei. Futuro? Resto"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve

Allegri fa un bilancio dell'annata. La sua Juventus ha centrato due obiettivi su quattro: la Supercoppa italiana contro il Milan e lo scudetto. Fallite, invece, le spedizioni in Coppa Italia e Champions League.

Sono davvero contento, perchè abbiamo vinto il 50% dei trofei a cui abbiamo partecipato. Il bilancio è dunque positivo. Lo scudetto va festeggiato, è l’ottavo e non è stato affatto facile vincere. Lo abbiamo portato a casa con 5 giornate di anticipo e questo dice tanto su quanto abbiamo fatto. Era importante togliersi il peso e la pressione di dosso.

Inevitabile il riferimento alla gara di martedì scorso contro l'Ajax e sul futuro. L'eliminazione dalla Champions League ha evidenziato alcune lacune della rosa bianconera e il tecnico nella pancia dello Stadium fa autocritica.

In Champions non è mai facile. Noi abbiamo un difetto: subiamo molto a livello psicologico le reti subite. Questo non toglie che martedì scorso potevamo rimontare. Gli imprevisti capitano, come accaduto con l’Ajax, ma vanno saputi gestire. In generale durante la stagione non siamo riusciti a trovare continuità nel lavoro a causa di troppi infortuni e imprevisti, abbiamo sempre rincorso. Ora godiamoci la festa, poi incontrerò la società e parleremo. Resto? Certo, ma bisogna parlare di programmi futuri.

Juventus, Chiellini: "Fatto qualcosa di straordinario"

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus

Chiellini è rimasto fuori nel doppio confronto con l’Ajax a causa di un infortunio. L’eliminazione finale ha certificato quanto la sua presenza sia fondamentale. Out con Young Boys, Genoa, Spal ed Ajax. Risultato? Quattro sconfitte. Senza dimenticarsi della Coppa Italia e della batosta di Bergamo.

Sono felicissimo. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Per me la Juventus è una famiglia, sento dentro di me i colori bianconeri. Oggi non giocando cercavo di sfogarmi dando una mano con la voce per quel che potevo. Dispiace per l’eliminazione, ma ora è il momento di festeggiare. Penso che oggi nemmeno ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, delle pagine di storia che abbiamo scritto oggi.

Anche il capitano dei bianconeri, come Allegri, cerca di analizzare le cause che hanno portato alla grande delusione dell'eliminazione ai quarti di finale in Europa.

La Champions è una competizione che si decide nell’arco di 9 mesi e c’è il rischio di arrivare nella condizione sbagliata nella settimana decisiva. La squadra e la società, però, stanno facendo un percorso graduale di crescita. Non ci resta che continuare a lavorare e ripartire poi a luglio con ancora più voglia.

Chiusura sul compagno di mille battaglie, membro della BBC, Andrea Barzagli che chiuderà la sua carriera alla fine di questa stagione.

E come il vino: invecchiando è migliorato. Credo che in questi anni sia stato sottovalutato dagli addetti ai lavori. Quando gioca quasi non ti rendi conto perchè fa passare tutte le cose per semplici. Futuro da allenatore?Allenare è abbastanza stressante, non è semplice, è quasi una missione. All'inizio credo che si voglia anche un po' staccare. Dentro il nostro spogliatoio sarà sempre ben accetto, è stata una delle pietre miliari di questa squadra.

Juventus, Bonucci: "Abbiamo messo in campo la rabbia"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus

Tornato a Torino dopo la breve esperienza in rossonero, Bonucci festeggia il suo ottavo scudetto in carriera: sette in bianconero e uno, il primo, con l'Inter.

Avevamo tantissima voglia di festeggiare questo scudetto perchè vale i sacrifici di un anno. Dispiace per l’eliminazione dalla Champions perchè volevamo vincere. La rabbia che ci portavamo dietro però, l’abbiamo messa in campo oggi.

Anche per lui lo sguardo è già proiettato al futuro e al vero pallino della Juventus: la Champions.