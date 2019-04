Decidono le reti di Vignato ed Hetemaj. Di Caicedo la rete dei biancocelesti.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/04/2019 18:28 | aggiornato 21/04/2019 00:33

Lazio-Chievo è il match della 33ª giornata di Serie A che si è giocato all'Olimpico. I biancocelesti, dopo aver vinto il recupero della 25ª giornata contro l'Udinese, si sono presentati alla gara per cercare di accorciare sul Milan e continuare a lottare per il quarto posto, valido per i preliminari di Champions League. Il Chievo, invece, è matematicamente retrocesso in Serie B, dopo 11 anni di permanenza nella massima serie, dopo la sconfitta subita per 3-1 contro il Napoli.

Finisce incredibilmente 2-1 per i clivensi che fanno bottino pieno grazie alle reti a inizio ripresa di Vignato ed Hetemaj. Di Caicedo il gol dei biancocelesti nel finale.

Il prossimo turno vede la Lazio ospite della Sampdoria nel match di domenica 28 aprile alle 18. Il Chievo ospiterà invece il Parma domenica 28 aprile ma alle 15. Adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Lazio-Chievo 1-2: