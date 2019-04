Fognini batte Nadal e va in finale a Montecarlo

Straordinaria impresa del ligure che ha battuto l’undici volte vincitore del torneo di Montecarlo per 6-4 6-2 dopo 1 ora e 36' qualificandosi per la prima volta in carriera alla prima finale di un Masters 1000.

di Diego Sampaolo - 20/04/2019 22:04 | aggiornato 20/04/2019 22:09

Straordinaria impresa di Fabio Fognini, che ha battuto l’undici volte vincitore del torneo di Montecarlo per 6-4 6-2 dopo 1 ora e 36 minuti qualificandosi per la prima finale della sua carriera in un Masters 1000. Fognini affronterà una finale inedita contro il serbo Dusan Lajovic, avversario mai affrontato in precedenza nella sua carriera.

Si tratta di un’impresa incredibile se si considera che Nadal non perdeva a Montecarlo dalla sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic nel 2015 e veniva da una striscia vincente di 18 match consecutivi. Fognini arrivava da un cinque sconfitte al primo turno nei primi tornei del 2019.

Il tennista ligure ha ritrovato la forma migliore nel torneo di casa sui campi dove iniziò a giocare da ragazzino a pochi chilometri dalla sua città natale Arma di Taggia. Durante la settimana di Montecarlo aveva rischiato di uscire al primo turno dopo essere andato in svantaggio per 4-6 1-4 contro il russo Andrey Rublev. Nelle successive partite Fognini ha battuto il numero 3 del mondo Alexander Zverev e il numero 13 del mondo Borna Coric in semifinale (dopo aver rimontato uno svantaggio di 6-2 2-0).

Fognini si è portato in vantaggio sfruttando la quarta palla break nel primo game, ma Nadal ha recuperato subito realizzando due break nel secondo e nel quarto game portandosi sul 3-1. Fognini ha subito piazzato il controbreak nel quinto game. Nel nono game Nadal ha ceduto di nuovo il servizio dopo aver commesso tre errori gratuiti.

Fognini ha proseguito la sua striscia vincente allungando sul 5-0 nel secondo set grazie a tre break consecutivi. Nadal ha salvato tre match point recuperando uno dei tre break di svantaggio nel sesto game. Fognini ha servito per il match nell’ottavo game concludendo la semifinale con un dritto vincente per il 6-2 finale.

Fognini ha raggiunto la diciannovesima finale della sua carriera a livello ATP e la prima in un Masters 1000 dopo le semifinali di Montecarlo 2013 e di Miami 2017. Nella finale contro Lajovic l’azzurro inseguirà il nono trionfo. In caso di vittoria salirebbe al dodicesimo posto del Ranking ATP.

Fabio Fognini:

Si tratta di una grande vittoria. C’era tanto vento ed è stata una partita difficile. Devo riposare e preparare al meglio la finale. Lajovic ha giocato un grande torneo e non ha ancora perso un set in tutto il torneo. Contro Nadal ho giocato la partita perfetta. Con Rafa devi rischiare. Bisogna mettere in preventivo che se sei 5-0 40-0 Rafa può ancora rimontare. Sono contento di averlo battuto qui a Montecarlo davanti alla mia famiglia. Stasera cercherò di rilassarmi e giocherò con mio figlio Federico. Se all’inizio della settimana mi avessero detto che la finale sarebbe stata tra me e Lajovic, avrei riso. Invece sono qui a giocarmi il titolo più importante della mia carriera

In questa settimana monegasca Fognini è seguito in tribuna dal capitano della Coppa Davis Corrado Barazzutti, dalla moglie Flavia Pennetta e dalla campionessa del Roland Garros 2010 Francesca Schiavone.

Nadal: "Una delle mie peggiori partite sulla terra"

Comprensibile la delusione di Nadal, che inseguiva il tredicesimo trionfo nel Principato.

Rafael Nadal:

E’ stata una delle mie peggiori partite negli ultimi 14 anni sulla terra battuta. Da un anno sono molto incostante. Viaggio al 70% e raramente riesco ad alzare la percentuale

Lajovic batte Medvedev nell'altra semifinale

In finale ci sarà un serbo ma non si tratta del favorito Novak Djokovic, eliminato Venerdì nei quarti di finale da Danil Medvedev. Contro Fognini giocherà il numero 48 del mondo Dusan Lajovic, che si è qualificato per la prima finale della sua carriera in un torneo Masters 1000 battendo il favorito Danil Medvedev con il punteggio di 7-5 6-1.

Medvedev si era portato in vantaggio per 5-1 nel primo set grazie a due break nel secondo e nel sesto game, ma la partita è cambiata completamente a partire dal settimo game, quando Lakovic ha iniziato la sua straordinaria rimonta. Il serbo (attuale numero 48 del mondo) ha vinto sei game di fila con tre break aggiudicandosi il primo set per 7-5 al terzo set point.

Lajovic ha continuato la sua cavalcata trionfale vincendo i primi quattro game del secondo set grazie a due break di vantaggio. Medvedev ha tenuto il suo primo turno di servizio nel quinto game dopo aver salvato due break point interrompendo una striscia di dieci game persi consecutivamente. Lajovic ha concluso il match con un break sul secondo match point nel settimo game dopo un errore di rovescio di Medvedev.

Lajovic salirà nella top 25 del Ranking ATP dopo Montecarlo. Prima di questa settimana il tennista di Belgrado aveva raggiunto al massimo due quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid e nel China Open di Pechino del 2018. A livello di tornei del Grande Slam ha fatto soffrire Alexander Zvevev perdendo in cinque set nel secondo round del Roland Garros del 2018. Lajovic è allenato da José Perlas, ex coach di Fognini.

Dusan Lajovic:

E’ stato un match incredibile. Ho vissuto il peggiore degli incubi quando sono andato in svantaggio per 5-1, ma ho vinto dieci game di fila. Sono contento di aver ritrovato il mio ritmo. Era impossibile giocare un buon tennis con questo vento forte. Alla fine sono riuscito a colpire i miei dritti meglio di lui. Non riesco ancora a realizzare l’impresa che ho fatto qui a Montecarlo

Alle semifinali hanno assistito numerose personalità come il Principe Alberto di Monaco, il tre volte vincitore del torneo di Montecarlo Nicola Pietrangeli, il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi e il famoso DJ Bob Sinclair, grande appassionato di tennis.