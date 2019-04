Dal momento che la base operativa di George Weah si è trasferita momentaneamente nella sua residenza a Monrovia, lo stesso hanno fatto anche i sistemi di sicurezza della Liberia. Una moltitudine di veicoli, incluse le jeep del servizio di scorta, sono parcheggiate da giorni all'esterno dell'abitazione, con sorveglianza a vista sull'intero perimetro. Lunedì è previsto il rientro del presidente liberiano nel suo ufficio , non appena saranno concluse le operazioni di "affumicamento" dell'edificio per individuare i serpenti e farli fuori.

I serpenti non sono mai stati uccisi. Deve esserci un piccolo foro da qualche parte per il quale sono rientrati nell'edificio. La struttura è lì da anni ormai e a causa del sistema di drenaggio, la possibilità di avere all'interno dei serpenti è alta.

Si tratta solamente di una misura precauzionale per far sì che i due serpenti vengano allontanati dagli uffici. Il Ministero degli Affari Esteri ospita anche l'ufficio del presidente, così ha fatto una comunicazione interna per chiedere al resto dello staff di restarsene a casa e consentire il processo di allontanamento degli "ospiti indesiderati".

"Facciamo che per oggi lavoro da casa?". Deve aver detto più o meno così, il presidente della Liberia, George Weah, dopo quanto gli è accaduto nel suo ufficio. Ben due serpenti sono stati trovati nel posto dove l'ex calciatore del Milan lavora abitualmente per svolgere le sue funzioni, così è stato per forza di cose obbligato a continuare a servire il suo paese dalla proprio abitazione personale.

Fino a lunedì tutti i funzionari del Ministero degli Affari Esteri della Liberia saranno obbligati a non lavorare in ufficio per facilitare i lavori di cattura.

