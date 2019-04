Il centrale olandese preferirebbe raggiungere l'amico de Jong in Catalogna, ma le altre pretendenti non mollano la presa. E l'Ajax spera in un'asta al rialzo.

di Andrea Bracco - 20/04/2019 11:21 | aggiornato 20/04/2019 11:26

A 20 anni ancora da compiere Matthijs de Ligt è il difensore del momento. Il giovanissimo capitano dell'Ajax è il volto sulla copertina della grande impresa compiuta in questa stagione dai Lancieri, che nella nella seconda fase di Champions League si sono presi il lusso di eliminare prima il Real Madrid e poi la Juventus, entrambe andando a vincere in trasferta. De Ligt ha anche segnato il gol decisivo contro i bianconeri, regalando il 2-1 finale in una partita che l'Ajax ha dominato in lungo e in largo dopo un imperioso stacco di testa in mezzo all'area di rigore. Inutile aggiungere quanto il classe 1999 piaccia già a mezza Europa, con il Barcellona che avrebbe già imbastito più di una semplice chiacchierata esplorativa con il club che ne detiene il cartellino.

Ma la concorrenza è tanta, talmente tanta che i blaugrana da qui a luglio dovranno guardarsi dal ritorno di almeno quattro big del continente pronte a partecipare a un'asta furibonda, di quelle che potrebbero toccare quote davvero incredibili. Partiamo però proprio dal Barça: quest'inverno la società catalana ha chiuso con l'Ajax l'acquisto di Frenkie de Jong, centrocampista 22enne il cui trasferimento in Spagna serve a consolidare i rapporti tra due società in affari sin dai tempi del compianto Johan Cruijff. La prima offerta parrebbe già essere stata avanzata, con i Lancieri che avrebbero nicchiato su un assegno da 70 milioni di euro.

Probabilmente ad Amsterdam sanno che, qualora dovesse inserirsi qualcuno, la cifra è destinata a salire vorticosamente: per questo saranno importantissimi i prossimi mesi, nei quali il giocatore dovrà concentrarsi totalmente sugli obiettivi da raggiungere con la sua attuale squadra, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Come riportato da Marca, difficilmente de Ligt rimarrà ancora in Olanda per un'altra stagione, quindi la cosa essenziale sarà capire quali siano le sue volontà. Di certo l'approdo di de Jong al Barcellona pone i culé in leggero vantaggio, visto che i due sono molto amici anche fuori dal campo e la prospettiva di continuare la carriera assieme stuzzica entrambi.

Matthijs de Ligt festeggia dopo il gol segnato alla Juventus: il centrale olandese lascerà Amsterdam in estate, ma non c'è solo il Barcellona su di lui

De Ligt, Barcellona ma non solo: tutte le pretendenti per il talento dell'Ajax

Quattro alternative, si diceva. La prima è senza dubbio la Juventus, con la dirigenza bianconera che segue de Ligt da almeno un anno e conterebbe di sfruttare gli ottimi rapporti con Mino Raiola, agente sia dell'olandese che di Paul Pogba, il quale - durante il suo passaggio al Manchester United - ha fatto guadagnare al suo procuratore una discreta sommetta in commissioni. I bianconeri hanno già parlato più volte con Raiola e, in occasione della partita di andata in Champions League, hanno sondato il terreno con la dirigenza ajacide per eventuali movimenti futuri. L'operazione però rimane difficile, nonostante questo ragazzone che si muove con l'abilità di un veterano a Torino abbia stregato veramente tutti.

Anche il Real Madrid ha provato sulla propria pelle cosa significhi affrontare i talenti dell'Ajax. La candidatura delle Merengues per de Ligt è la più recente e va letta in chiave addio di Raphael Varane: il centrale francese avrebbe espresso il desiderio di guardarsi attorno in vista della prossima stagione, così Florentino Perez - che sul mercato ha promesso di investire 500 milioni di euro - potrebbe considerare il difensore olandese come opzione numero uno per sistemare il reparto difensivo madridista da qui a molti anni.

Sempre Marca riporta però un'offerta concreta da 80 milioni di euro firmata PSG: i francesi, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbero la vera mina vagante in questa trattativa, nonché l'avversaria più pericolosa per il Barcellona. Lo sceicco Al Khelaifi ha già dimostrato più volte di saper tenere testa ai catalani e, due anni fa, si è permesso anche il lusso di soffiargli Neymar. Adesso la sfida (tra due società che non vanno molto d'accordo) potrebbe spostarsi sull'obiettivo de Ligt, che a Parigi sarebbe il primo tassello di una rifondazione difensiva che il PSG avrebbe già dovuto cominciare tempo.

Infine, occhio anche al Bayern Monaco, altro club che - per bocca della propria dirigenza - in estate tornerà a spendere tanto. Dopo aver ufficializzato Benjamin Pavard e Lucas Hernandez, i bavaresi sono molto vicini a Timo Werner. Poi, una volta bloccato l'attaccante, si penserà anche al ruolo di centrale, un posto per il quale il campioncino dell'Ajax sembrerebbe il profilo perfetto. Gli olandesi vorrebbero alzare ulteriormente la valutazione approfittando dell'enorme richiesta e, in tal senso, si sono già cautelati con l'arrivo dall'Heerenveen di Kik Pierie come naturale sostituto di de Ligt. Che, a questo punto, cercherà di concludere al meglio la stagione prima di salutare definitivamente Amsterdam.