Quello del portiere è un ruolo molto crudele nel calcio, basta un errore e le critiche subito ti travolgono. È successo a David De Gea, che nel quarto di finale di Champions League del suo Manchester United contro il Barcellona ha regalato un gol a Messi al Camp Nou. In molti hanno attaccato lo spagnolo ma fra le tante polemiche va sottolineato il gesto di Marc ter Stegen.

L'estremo difensore del Barça infatti è stato l'unico a non aver esultato dopo il 2-0 segnato dal suo numero 10, grazie alla mancata presa del "collega" avversario. Dopo la partita ter Stegen ha parlato ai microfoni di Cope spiegando il suo gesto.

Andre Ter Stegen didn’t celebrate Barça’s second goal against Man United. After the game he said: “I didn’t celebrate because that’s a mistake that could happen to me. Everyone knows De Gea is one of the best in the world.”



This is pure class. 👏🏻 pic.twitter.com/68S9EzZvoz