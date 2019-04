I tifosi bianconeri non hanno digerito il modo in cui la squadra la lasciato lo stadio dopo la sconfitta con l'Ajax: "Ci siamo rimasti male".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/04/2019 14:11 | aggiornato 20/04/2019 14:19

Alla Juventus basta soltanto un punto nella sfida contro la Fiorentina per festeggiare il suo ottavo Scudetto consecutivo ma in casa bianconera è ancora viva la delusione per l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax.

In molti si chiedono se i tifosi della Vecchia Signora avranno abbastanza entusiasmo per gioire dell'ennesimo campionato vinto dopo la botta di martedì sera ma la Curva ha voluto sottolineare che il sostegno la squadra non mancherà nonostante del malumore dovuto al comportamento dei giocatori.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il settore più caldo del tifo della Juventus non ha apprezzato che i calciatori bianconeri non li abbiano salutati dopo la sconfitta casalinga con l'Ajax che è costata la Champions League.