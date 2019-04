Mai il portoghese aveva vinto un titolo al suo primo anno in un nuovo club. Dal suo primo gol ufficiale in Serie A a un nuovo modo di giocare, più rivolto alla squadra.

Banale dirlo, certo, ma anche molto vero: Cristiano Ronaldo è come il vino buono, quello che invecchiando migliora. Del resto, dove lo trovi uno che a 33 anni suonati viene pagato 117 milioni di euro - e anche col sorriso sulle labbra di chi è certo di avere fatto l’affare – e a 34 sa essere decisivo come nessun altro? Per referenze chiedere a Diego Simeone.

Non ha frequentato molte squadre e molti campionati, il portoghese, anche perché chi l’ha avuto se lo è sempre tenuto molto stretto e anche l’estate scorsa per strapparlo al Real Madrid, per i bianconeri fu fondamentale la volontà del giocatore, insieme a quella promessa sussurrata un po’ troppo alla leggera da Florentino in un momento di euforia.

Mai, comunque, in passato CR7 era riuscito a vincere già al primo anno in una nuova squadra, nemmeno una coppetta, altro che il titolo nazionale, e non giocava certo nel Borgorosso FC: trattavasi di Manchester United prima e Real Madrid poi. In bianconero, invece, è arrivata subito la Supercoppa italiana, vinta il 16 gennaio scorso a Gedda, grazie a un suo gol decisivo fra l’altro, contro il Milan e ora, con grande anticipo, lo scudetto. Un traguardo che lo fa entrare nella storia dal momento che è diventato il primo giocatore ad aver vinto Premier League, Liga e Serie A.

Cristiano Ronaldo: le tappe del primo scudetto

Tutto cominciò il 10 luglio 2018, con la firma di un contratto al quale fino a una settimana prima non credeva nessuno, tanto che gli juventini, tacciati di creduloneria, erano spesso presi in giro dai tifosi avversari. Quel trasferimento da 117 milioni di euro era il più oneroso della storia della nostra Serie A e apriva nuovi orizzonti, spalancava finestre e cambiava l’aria in un sistema che aveva tanto bisogno di tornare a credere di più in se stesso. Bastava vedere che cosa successe a Verona quando uscirono i calendari del campionato: biglietti di Chievo-Juventus, prima giornata, esauriti in un amen, bagarinaggio on line che si attestava sul migliaio di euro di media a biglietto e più avanti un lavoraccio per questura e amministrazione comunale che si trovarono a far fronte a un afflusso record che andava ben oltre i 32mila previsti allo stadio.

Non fu, comunque, una partenza a razzo quella di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato: al Bentegodi i bianconeri vinsero solo nei minuti di recupero dopo essere anche stati a lungo in svantaggio e CR7 non brillò. Il suo primo gol arrivò addirittura alla quarta giornata, il 16 settembre 2018, vittima il portiere del Sassuolo Consigli, freddato da un tap-in glaciale: era il 50esimo minuto e ne erano passati 320 dall’inizio del campionato. Da allora non si è praticamente più fermato: 19 reti, con 4 doppiette, e 10 assist in 26 match giocati.

Il Cristiano Real e quello bianconero

Un bottino, quello dato dalla somma di gol e assist, 29, per molti versi in linea con quello delle ultime due stagioni al Real Madrid – in entrambe era arrivato a 31 – ma con qualche differenza sostanziale. La prima sta nell’impiego che ne faceva Zidane e quello deciso da Allegri. Se il francese, pur senza esagerare, gli concedeva ogni tanto di rifiatare, in Serie A Cristiano Ronaldo era una novità assoluta oltre che un’attrazione mediatica e di pubblico. Per questo il tecnico toscano non lo ha mai risparmiato, tranne in un paio di parziali eccezioni, fino al match dell’8 marzo contro l’Udinese: mancavano pochi giorni al ritorno degli ottavi contro l’Atletico Madrid, uno snodo cruciale della stagione dopo il risultato dell’andata e la scelta fu tanto scontata quanto azzeccata. Il resto lo ha fatto il lieve infortunio con la Nazionale.

Ma c’è una seconda differenza sostanziale fra il CR7 di Madrid e quello di Torino. I numeri dicono che con i Blancos, con buona pace di Benzema, Cristiano era il terminale preferito di tutte le azioni offensive – 25 gol e 6 assist nella stagione 2016-17, 26 e 5 in quella successiva – mentre Allegri ha saputo trasformarlo maggiormente in uomo squadra: qualche gol in meno e qualche assist in più – 19 e 10 – ma il prodotto non cambia e il gioco di squadra ne guadagna.

Infine, un parallelo fra il Ronaldo di Madrid e quello attuale non può prescindere dal mettere a confronto la prima stagione al Real con la prima nella Juve. Impressiona la costanza di rendimento pur nell'inesorabile passare degli anni: nel 2009-10 aveva 24 anni, era nel pieno delle forze e realizzò 26 gol distribuendo 10 assist e ora, a stagione ancora aperta, non è affatto lontano da quelle cifre.

E non è "uno da campionati"...

Con i 2 trofei vinti in Italia, Cristiano Ronaldo sale a quota 29 in carriera, 4 meno di Lionel Messi, ma i numeri dicono che, a differenza della stella del Barcellona, il portoghese non è "uno da campionati": incluso questo, infatti, ne ha vinti "solo" 6, contro i quasi 10 di Leo. Nel suo palmares brillano ben 12 trofei internazionali – 5 Champions, 4 Mondiali per club e 3 Supercoppe Uefa – e, conoscendolo, c’è da giurare che non vede l’ora che riparta la nuova stagione, perché il suo obiettivo è ripagare la fiducia del club bianconero che lo ha voluto per trionfare in Europa.

Concentrazione, determinazione e una nuova maturità

Imperturbabile di fronte alle difficoltà extracalcistiche – dal processo per reati fiscali alle denunce per molestie sessuali – il Cristiano Ronaldo che stiamo vedendo in Italia appare un giocatore straordinariamente concentrato ed estremamente determinato, ma anche una persona in qualche modo diversa, forse più matura. Basti pensare al ruolo nuovo che da qualche mese ha assunto la sua famiglia e soprattutto la compagna Georgina: defilata quasi fosse un personaggio di contorno in Spagna, wag con tinte quasi glamour a Torino. Non per niente qualche mese fa il giocatore, che ha 4 figli, ha rivelato a France Football che il suo obiettivo familiare è di arrivare, manco a dirlo, a quota 7. Una nuova serenità raggiunta, insomma, intima e professionale, confermata dalle sue stesse dichiarazioni rilasciate a Dazn alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid: