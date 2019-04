I bianconeri battono la Fiorentina e conquistano l'ottavo scudetto di fila. Punto pesantissimo a San Siro della squadra di Ranieri che tallona il Milan al quarto posto.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 20/04/2019 23:23 | aggiornato 20/04/2019 23:28

Verdetti, sorprese, delusioni e imprese. Nella 33esima giornata di Serie A ce n'è per tutti i gusti. La Juventus vince in rimonta contro la nuova Fiorentina di Montella e conquista il suo ottavo scudetto di fila. Il titolo non è però una sorpresa per i bianconeri che hanno dominato il campionato fin dalla prima giornata.

Dall'uovo di pasqua esce invece, spiazzando tutti, una vittoria del Chievo, retrocesso nell'ultimo turno di campionato, in casa della Lazio, in piena corsa per un posto in Champions League. Per i veronesi è la prima vittoria esterna del campionato. Un exploit che rischia di compromettere la stagione dei biancocelesti.

All'Olimpico, infatti, la Lazio aveva il turno più semplice di questa giornata di Serie A, ma si è ritrovata in 10 per una follia di Milinkovic (che dato un calcio nel sedere a Stepinski) e ha subito le reti di Vignato (la prima gioia nel campionato italiano) e Hetemaj. A nulla è invece servito il gol di Caicedo. Questo, per distacco, il risultato più sorprendente della giornata.

I giocatori dell'Inter festeggiano dopo il gol di Perisic nel posticipo della Serie A

Serie A, i risultati della 33esima giornata

Delude invece il Milan, bloccato sul pareggio dal Parma. I rossoneri, che erano andati in vantaggio, hanno a lungo sofferto gli attacchi dei gialloblù, ma sembravano aver superato il momento difficile con il gol di Castillejo, pareggiato, a una manciata di minuti dalla fine, da Bruno Alves. Punto pesantissimo conquistato dalla Roma, che fa 1-1 a Milano contro l'Inter. La squadra di Ranieri resta a -1 dal Milan quarto ma, da ora in avanti, ha un calendario più che favorevole. Il Torino si impone di misura al Marassi contro il Genoa (0-1), mentre l'Empoli crolla in casa contro la Spal (2-4) e vede complicarsi la lotta salvezza. Impresa del Bologna (3-0 alla Sampdoria), pareggiano 1-1 Udinese e Sassuolo mentre il Cagliari ha vinto 1-0 col Frosinone. Lunedì il posticipo fra Napoli e Atalanta.

Parma-Milan 1-1

Bologna-Sampdoria 3-0

Cagliari-Frosinone 1-0

Empoli-Spal 2-4

Genoa-Torino 1-1

Lazio-Chievo 1-2

Udinese-Sassuolo 1-1

Juventus-Fiorentina 2-1

Inter-Roma 1-1

Napoli-Atalanta 22/04/2019, ore 19:00

8 - La #Juventus ha vinto 8 scudetti di fila, stabilendo il nuovo record di titoli consecutivi nei cinque maggiori campionati europei - migliorando la propria striscia e quella del Lione tra il 2001/02 al 2007/08 (7 di fila). Infinita.#JuventusFiorentina #SerieA pic.twitter.com/BBdXL41GCA — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 20, 2019

La classifica dopo la 33esima giornata

Come detto la Juventus si conferma campione d'Italia per l'ottava volta di fila. Nella corsa alla Champions League l'Atalanta ha l'occasione di agganciare il Milan al quarto posto. La Roma, attualmente quinta, resta a -1 dai rossoneri. Lo scivolone contro il Chievo costa alla Lazio non solo la Champions (ormai un miraggio) ma mette a serio rischio anche la partecipazione alla prossima Europa League. I biancocelesti sono infatti stati scavalcati dal Torino al settimo posto e sono attualmente fuori da tutto. In zona retrocessione appare spacciato il Frosinone. L'Empoli ha l'acqua alla gola e rischia sempre più la retrocessione dalla Serie A.

Juventus 87 Napoli 67* Inter 61 Milan 56 Roma 55 Torino 53 Atalanta 53* Lazio 52 Sampdoria 48 Cagliari 40 Fiorentina 40 Sassuolo 38 Spal 38 Parma 36 Genoa 34 Bologna 34 Udinese 33 Empoli 29 Frosinone 23 Chievo 14**

*Atalanta e Napoli una partita in meno.

**Chievo penalizzato di 3 punti.