La replica alla notizia è arrivata sul profilo Twitter del giocatore croato che ha commentato la notizia delle sue frizioni con la Juventus con un emoticon sorridente. Un modo semplice per chiudere un caso sul futuro di Mandzukic che forse non è mai aperto veramente.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK