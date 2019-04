In caso di partenza, De Laurentiis chiede almeno 90 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante partenopeo.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 20/04/2019 09:19 | aggiornato 20/04/2019 09:23

L'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal potrebbe essere l'ultima delusione vissuta da Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. A seguire è arrivata infatti l'ennesima contestazione nei suoi confronti, che al termine di questa stagione potrebbe portarlo a sfruttare la sessione di calciomercato estiva per cambiare aria. Un'ipotesi che sembrava non potesse essere mai presa in considerazione fino a qualche anno fa per "Lorenzinho", figlio di Napoli e idolo della tifoseria.

L'ingresso nella scuderia di Mino Raiola aveva iniziato però a far drizzare le antenne al popolo napoletano, che oltretutto negli ultimi tempi lo ha spesso e volentieri indicato come capro espiatorio della mancanza di risultati della squadra.

Lui d'altronde è la stella degli azzurri, quello da cui è lecito aspettarsi di più, soprattutto nei momenti di difficoltà. Nel corso di questa stagione ce ne sono stati parecchi, come il Liverpool, l'Inter, il Milan, la Juventus al San Paolo e la stessa Arsenal. Lui non è mai riuscito a lasciare il segno (almeno non in positivo). E così, ecco ancora una volta dei fischi al momento della sostituzione. Insigne non li ha graditi, non lo ha nascosto, ripetendo continuamente una frase:

Solo con me, ce l'hanno solo e sempre con me.

Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne può partire

Calciomercato, Insigne incontra Raiola: addio Napoli?

All'indomani della partita Carlo Ancelotti lo ha convocato nel suo ufficio a Castel Volturno, insieme al vice Pompilio e Giuntoli. Lo ha cercato di tranquillizzare per chiudere al meglio il campionato e chiedere spiegazioni riguardo le sue parole al momento del cambio, arrivato subito dopo un suo tiro sbilenco e l'inizio dei fischi dei tifosi napoletani. Insigne ha valutato quel gesto come una sorta di modo per "infierire sul cadavere", facendo aumentare la contestazione a dismisura.

Ancelotti ha spiegato ovviamente come questa interpretazione non corrispondesse a realtà, ma che il cambio fosse in programma ormai da qualche minuto. La tensione tra loro dovrebbe essere rientrata, ma le voci di calciomercato riguardo il futuro di Insigne no di certo. Il giocatore ha incontrato Raiola in questi giorni, hanno iniziato a parlare delle varie possibilità all'orizzonte per la prossima estate.

Sembra che una big italiana si sia fatta avanti per lui in via non ufficiale (a Napoli si parla del Milan), ma senza avvicinarsi minimamente alla valutazione di 90 milioni che fa De Laurentiis del cartellino di Lorenzinho, il cui contratto da 4,6 milioni annui è in scadenza nel 2022. La strategia di calciomercato di Raiola adesso è quella dell'attesa, aspettando che sia il club partenopeo a contattarlo per parlare del futuro. Che mai come oggi, potrebbe portare la strada di Insigne lontano dal suo Napoli.