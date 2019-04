Il presidente del Cagliari sul suo gioiello: "Ha deciso di rimanere in passato dopo due offerte dall'estero e dall'Italia. Ora bisogna valutare se ci sono i margini per trattenerlo".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 20/04/2019 18:12 | aggiornato 20/04/2019 22:16

La vittoria interna sul Frosinone ha permesso al Cagliari di festeggiare una enorme fetta di salvezza, con il raggiungimento di quota 40 punti e un distacco di 11 punti dall'Empoli terzultimo a cinque giornate dalla fine del campionato. In casa sarda, allora, è tempo di guardare anche al futuro. Un'idea che in sede di calciomercato fa rima con il nome di Nicolò Barella, uno dei nomi caldi della prossima sessione di trattative.

Il centrocampista classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, non è sceso in campo nel sabato di Pasqua contro il Frosinone per la squalifica rimediata dopo l'espulsione di domenica scorsa a Torino. Nella sua stagione c'è stato però spazio per una rete e 3 assist in 30 presenze, oltre a una serie di prestazioni ben sopra la sufficienza. Numeri da big, come i sondaggi di diversi club italiani ed europei dimostra. Ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha confermato le offerte ricevute per il giovane centrocampista, ormai titolare anche nella Nazionale di Roberto Mancini.

La sensazione, ha ammesso Giulini, è che trattenere Barella a Cagliari per la quarta stagione di fila tra i titolari sarà missione complicata. Nei piani del club, però, c'è la voglia di migliorare e vivere un campionato con ambizioni che vadano anche oltre la serena salvezza. Una missione che passa anche per i sottili equilibri del calciomercato:

Barella ha avuto un'offerta dall'estero l'estate scorsa e ha deciso di rimanere, poi una ancora più importante a gennaio da una squadra italiana e ha deciso di rimanere. Ora bisogna valutare se ci sono i margini per trattenerlo anche l'anno prossimo: nell'anno del centenario sarebbe bello averlo. Per la prima volta chiuderemo con un bilancio economicamente negativo. Ma il sacrifico non sarà necessariamente quello di Barella.

Calciomercato, il presidente del Cagliari Giulini ha parlato del futuro di Barella

Calciomercato, quanto piace Barella: non c'è solo il Napoli su di lui

Versatile, in grado di abbinare la fase difensiva all'abilità nel proporsi in attacco, ulteriormente maturato grazie alle presenze in Nazionale. Barella è una realtà per il calcio europeo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la squadra italiana che lo ha avvicinato nel mercato di gennaio, quando per il centrocampista si era parlato di una valutazione pari a 50 milioni di euro, era stata il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Facile immaginare che nella lista della spesa da assicurare a Carlo Ancelotti per la prossima stagione ci sia ancora il suo nome. Ma il club azzurro non sarà il solo alla corte del centrocampista del Cagliari. Che meno di un mese fa aveva risposto alle voci di calciomercato dal ritiro dell'Italia:

Fa piacere avvertire l’interesse dei grandi club nei miei confronti, ho anche pensato a una carriera alla Gigi Riva, però non posso sapere ora cosa succederà nella mia vita calcistica.

Calciomercato, Nicolò Barella ha tanti ammiratori in Italia e in Europa

Tra le big della Serie A, negli ultimi mesi dei messaggi all'indirizzo del Cagliari e di Barella sono arrivati da Inter, Roma, Juventus e Milan. Giulini non è intenzionato a fare sconti e valuta il suo gioiello almeno 50 milioni. Una cifra alla portata dei club della Premier League (Liverpool e Manchester United hanno sondato il centrocampista in passato) e del Borussia Dortmund, la società di Bundesliga che ha già bussato alle porte del club rossoblù. Sarà asta, e la sensazione è che per il club sardo trattenere ancora il numero 18 a Cagliari sarà una missione complicata.