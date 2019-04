La società punta a prolungare il contratto dell'allenatore che però potrebbe restare anche in scadenza: decisivo l'incontro a maggio.

di Redazione Fox Sports - 20/04/2019 08:54 | aggiornato 20/04/2019 08:59

Subito dopo il fischio finale di Juventus-Ajax, Andrea Agnelli si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare della sconfitta dei bianconeri. In molti si aspettavano parole sul futuro di Allegri che vista l'eliminazione sembrava poter essere più lontano da Torino, ma il presidente ha confermato il suo allenatore.

Allegri potrebbe rinnovare con la Juventus

Il livornese in conferenza stampa ha spiegato che potrebbe restare anche con un anno di contratto (attualmente in scadenza nel 2020) con un sibillino "non si sa mai" ma secondo la Gazzetta dello Sport, il club punterebbe al rinnovo.

Il tanto atteso incontro fra Allegri e Agnelli arriverà a stagione finita e le condizioni per la permanenza sembrano essere legate al progetto tecnico e alla proposta economica: se il tecnico allungherà ancora il contratto andrà ridiscusso il suo ingaggio e per quanto riguarda la rosa, bisognerà lavorare su un gruppo di giocatori che causa infortuni o mancanza di forma ha deluso nel momento cruciale della stagione.

Tutto è rimandato a maggio ma il futuro di Allegri non è ancora deciso: l'ultima volta che il tecnico rimase con il contratto in scadenza fu nel 2013, al Milan. Esattamente 6 mesi prima di essere esonerato. Chissà che Max non cambi idea, quantomeno per scaramanzia.