Rinviato il turno di campionato prima della semifinale Ajax-Tottenham

L'Eredivisie rinvierà in blocco l'intero turno precedente alla semifinale Tottenham-Ajax, per favorire i lancieri e non falsare il campionato.

di Antonio Cunazza - 20/04/2019 11:13 | aggiornato 20/04/2019 11:17

La corsa alla Champions League si accende e l'Ajax ha un alleato in più per provare a completare quest'impresa. La Federazione olandese ha deciso di rinviare l'interno turno di campionato precedente alla semifinale d'andata contro il Tottenham, per dare più tempo ai lancieri di preparare il match.

Non è raro che le squadre impegnate in partite così importanti vengano fatte giocare in anticipo anche al venerdì sera, per avere più giorni di riposo prima dell'impegno europeo (è successo spesso anche in Serie A nelle ultime stagioni), ma coinvolgere tutte le squadre del campionato è una novità assoluta.

L'andata Tottenham-Ajax, a Londra, è in programma martedì 30 aprile, solo due giorni dopo la sfida degli olandesi in campionato contro il De Graafschap (domenica 28) e il rinvio totale del turno eviterà di falsare il finale di campionato in Eredivisie oltre a dare un aiuto ai lancieri per la loro prima semifinale di Champions League dal 1997.

Il campionato olandese sta vivendo una corsa al titolo molto accesa in questo finale di stagione. L'Ajax ne è protagonista a pari punti con il PSV in vetta alla classifica e il rinvio della sola partita dei lancieri, che sarebbe stata recuperata a fine stagione, avrebbe scatenato polemiche di disparità di trattamento:

Così come l'Ajax è in corsa per il titolo, il De Graafschap lotta per non retrocedere e dobbiamo garantire un finale di campionato equo e corretto al nostro pubblico, avendo la possibilità di giocare le ultime due giornate in simultanea.

La KNVB, la Federazione olandese, ha anche chiarito che sarebbe stato impossibile anticipare Ajax-De Graafschap a sabato 27 aprile perché questa data coincide con la Festa del Re, il giorno in cui l'Olanda si veste di arancione e festeggia la monarchia e la propria identità nazionale.

Di conseguenza si è deciso per il rinvio dell'interno turno, ipotesi già approvata dai club a inizio stagione "qualora un club olandese fosse arrivato fino in fondo in Champions League". Il Tottenham, prima della semifinale d'andata con l'Ajax, sarà impegnato in campionato sabato 27 aprile contro il West Ham.