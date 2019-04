L'Italia è fuori da Champions ed Europa League. Per la settima volta negli ultimi quindici anni il nostro Paese non accede alle semifinali europee. E da dieci non riusciamo ad alzare un trofeo.

di Redazione Fox Sports - 19/04/2019 16:46 | aggiornato 19/04/2019 16:50

Tempi bui per il calcio italiano. Con l'eliminazione del Napoli per mano dell'Arsenal che si accoda a quella della Juventus contro i ragazzi terribili dell'Ajax, l'Italia raggiunge un triste primato: dieci anni di digiuno dalle due massime competizioni europee.L'ultima squadra a trionfare in Champions League fu l'Inter di Mourinho che nel 2010 realizzò il primo Triplete della storia nerazzurra.

Per quanto riguarda l'Europa League, invece, per trovare una vittoria tricolore bisogna tornare indietro addirittura al 1999, quando il Parma di Malesani battè 3-0 in finale il Marsiglia. Allora si chiamava Coppa Uefa. L'ultimo digiuno prolungato simile a quello attuale risale al periodo 1977-1984. Ma c'è di più: per la settima volta negli ultimi quindici anni nessuna squadra italiana accede alle semifinali europee.

L'ultima a riuscirci è stata la Roma, eliminata dal Liverpool ad un solo gol dalla finale di Kiev. Quanto è lontano quel magico 1990, anno in cui la Serie A riuscì a piazzare addirittura quattro squadre in finale (Milan in Coppa dei Campioni, Sampdoria in Coppa delle Coppe, Juventus-Fiorentina in Coppa Uefa). Tra evidenti inferiorità e sfortune, ripercorriamo i flop italiani in Champions League ed Europa League di questa stagione.

Dieci anni di digiuno: delusione Champions

Mauro Icardi, 26 anni

Erano partite in quattro grazie al nuovo meccanismo di qualificazione della Uefa. Juve, Napoli, Inter e Roma. Il cammino dei nerazzurri si è concluso ai gironi, con il pareggio di San Siro contro il Psv che li ha condannati al terzo posto alle spalle di Barcellona e Tottenham. Forse l'unica consolazione è che entrambe siano ancora in corsa per il titolo. Lo stesso destino di Spalletti è toccato ad Ancelotti che non è riuscito a spuntarla nel gruppo di ferro con Psg e Liverpool. Decisivo il gol di Salah nell'amara notte di Anfield che ha spedito i partenopei in Europa League assieme all'Inter.

La Roma di Di Francesco, dopo aver superato con qualche difficoltà la fase dei gironi, si è dovuta arrendere al Porto agli ottavi di finale. Fatale il gol di Telles al 117', ad un passo dai calci di rigore. Infine la disfatta dell'Allianz Arena degli uomini di Allegri ad opera di ten Hag. Una statistica rispecchia bene la difficoltà dei bianconeri ad imporsi a livello europeo: negli ultimi 23 anni la Juventus ha conquistato 22 titoli nazionali, non riuscendo, però a vincere alcuna competizione internazionale nello stesso periodo.

L’ultimo titolo fuori dai confini? La Supercoppa europea, vinta il 5 febbraio 1997 in finale contro il PSG. Da evidenziare anche il fatto che, in passato, la squadra bianconera non abbia mai vissuto un’astinenza di vittorie a livello continentale così lunga. Il precedente primato negativo apparteneva al periodo che andava dal 1958/59 (anno in cui prese parte per la prima volta alla Coppa Campioni) al 1976/77 (stagione in cui si impose in Coppa UEFA).

Dieci anni di digiuno: flop Europa League

Fortounis festeggia il gol qualificazione dell'Olympiakos contro il Milan

Stesso copione per la seconda competizione europea. L'Italia schierava due squadre, Milan e Lazio, ai nastri di partenza di settembre. La corsa dell'Atalanta, infatti, si era prematuramente interrotta nell'ultima fase dei preliminari con l'eliminazione ai rigori da parte del Copenaghen.

Poco più avanti sono andati i rossoneri a cui sarebbe bastata anche una sconfitta con un gol di scarto nell'ultima giornata del girone contro l'Olympiacos. Ad Atene è finita 3-1 e Gattuso ha salutato l'Europa a dicembre ad un passo dai sedicesimi di finale. Fase in cui si è fermata la Lazio di Inzaghi, eliminata dal Siviglia.

Non è andata molto meglio a Inter e Napoli, declassate dalla Champions: i nerazzurri dopo aver superato il modesto Rapid Vienna si sono dovuti inchinare agli ottavi all'Eintracht Francoforte, mentre gli azzurri hanno portato in alto la bandiera italiana fino ai quarti, dove si sono arresi all'Arsenal.