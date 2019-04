Ci sono anche alcuni personaggi dello sport nella lista delle 100 persone che secondo il Time hanno segnato il 2019. Mohamed Salah conquista la copertina, LeBron James compare per la quarta volta.

0 condivisioni

di Annalisa Cesaretti - 19/04/2019 11:17 | aggiornato 19/04/2019 18:21

Quali sono gli sportivi più influenti del 2019? Il Time li nomina tra le 100 persone che hanno contribuito, in positivo e in negativo, a scrivere la storia dell'anno corrente. Il settimanale statunitense ha pubblicato la sedicesima edizione della lista che, dal 2004 a questa parte, celebra chi ha saputo distinguersi. E lo hanno fatto sicuramente Mohamed Salah, LeBron James, Alex Morgan, Tiger Woods, Naomi Osaka, Ninja e Caster Semenya: i magnifici sette dello sport.

Gli sportivi figurano in tre delle categorie scelte dal Time per raggruppare i 100 personaggi dell'anno. I fattori tempo e fama distinguono i "pionieri" dalle "icone" e quest'ultime dai "titani". La rivista dedica una copertina al numero uno di ogni gruppo e Mohamed Salah è riuscito ad aggiudicarsene una. A elencare i meriti dell'attaccante del Liverpool ci ha pensato il comico britannico John Oliver:

Mo Salah è migliore come essere umano che come calciatore. Ed è uno dei migliori calciatori al mondo.

Tra i titani c'è anche un'altra grande protagonista del calcio internazionale, Alex Morgan. Oltre ad aver siglato il centesimo gol con la maglia della nazionale statunitense, negli ultimi mesi l'attaccante degli Orlando Pride ha portato avanti - insieme alle sue compagne di squadra - una battaglia per far sì che la US Soccer riservi un trattamento più equo alle ragazze. È un punto di riferimento per il calcio femminile, così come Tiger Woods lo è per il mondo del golf. A tessere le sue lodi per il Time è stato il cantante Justin Timberlake:

Tiger mi ha confessato di sperare che i suoi figli, di 10 e 11 anni, potessero vederlo vincere un major. Ed è proprio quello che è successo il 14 aprile ad Augusta, quando ha vinto il quindicesimo - e primo, 11 anni fa - major della sua carriera, probabilmente segnando il più grande ritorno nella storia dello sport.

Time, di nuovo LeBron James tra gli sportivi più influenti al mondo

L'ultimo dei titani è LeBron James, giunto ormai alla sua quarta apparizione nella lista delle persone più influenti al mondo stilata dal Time. La stella dei Los Angeles Lakers per molti giovani è l'idolo che più si avvicina a un supereroe. E con l'iniziativa I Promise School il cestista ha deciso di calarsi proprio nei panni di un paladino della giustizia. LeBron, infatti, vuole aiutare tutti i ragazzi meno fortunati di Akron (Ohio), la città in cui è nato.

Dai titani alle icone, da LeBron James a Caster Semenya. La mezzofondista sudafricana è stata per due volte campionessa olimpica degli 800 metri piani. Il Time ha voluto celebrare i meriti sportivi e la caparbietà con la quale la ventottenne ha saputo superare traguardi e critiche. La Semenya, infatti, è diventata la portavoce di tutte le ragazze che rivendicano il diritto di partecipare alle gare di atletica femminile senza l'obbligo di diminuire i propri livelli di testosterone.

A proposito di donne che sanno imporsi, anche Naomi Osaka è entrata a far parte della lunga lista del Time. La tennista giapponese è riuscita nell'impresa di conquistare il primo posto nel ranking della Women's Tennis Association a soli 21 anni. E una prova ulteriore di quanto il mondo ormai sia alla mercé dei giovani arriva da Ninja, il numero uno dei videogiochi. Il ventisettenne Richard Tyler Blevins - questo è il suo vero nome - ha reso una partita a Fortnite credibile tanto quanto una finale di Champions League.

Il curioso caso di Dwayne Johnson

Il Time ha scelto di dedicare la copertina riservata alla categoria "artisti" all'ex wrestler Dwayne Johnson. Che sia sul grande schermo o sul ring, "The Rock" sa impressionare. Ha un cuore grande e un animo gentile: qualità che forse non sarebbero potute emergere con tutto questo clamore durante la sua carriera sportiva. Ma nel cinema Johnson è riuscito subito a farsi amare da spettatori e colleghi. Gal Gadot, che recita al suo fianco in Red Notice, per il Time ha scritto: