Le parole del tecnico nerazzurro nella conferenza stampa prepartita.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 19/04/2019 20:49 | aggiornato 19/04/2019 20:53

La qualificazione alla prossima Champions League passa dal testa a testa del sabato di Pasqua. Inter-Roma può essere il match dello sprint decisivo in casa nerazzurra, ma anche la linfa vitale per i giallorossi. Luciano Spalletti ha l'obiettivo di indirizzare l'Europa che conta verso San Siro, vincendo la sfida contro la sua ex squadra. Il tecnico toscano fa il punto della situazione nella conferenza stampa del venerdì.

Il clima è quello delle grandi occasioni, quelle che possono decidere la stagione. L'Inter arriva al confronto con la Roma da terza in classifica, con la possibilità di blindare il suo piazzamento tra le prime 4 della Serie A. Spalletti ripone grande fiducia nei suoi uomini, ma sa che le difficoltà sono dietro l'angolo:

L'Inter sta proponendo delle prestazioni all'altezza delle sue qualità, l'ambiente è carico al punto giusto ed è pronto a raccogliere i frutti. È una partita importante contro una squadra di livello assoluto, hanno giocato la Champions e sanno come arrivarci anche l'anno prossimo. Noi dobbiamo stare attenti e capitalizzare le nostre occasioni: non siamo mosci, ma nemmeno rischiamo di spezzare la corda.

Nonostante l'occasione sia ghiotta, l'Inter non potrà abbassare la guardia nemmeno in caso di vittoria contro la squadra di Ranieri. L'allenatore dei nerazzurri, però, intende dar merito al gruppo, che sta progressivamente colmando il gap con le rivali per l'obiettivo Champions:

Non credo che si tratti di un match point, né si può dire che i discorsi siano chiusi in caso di vittoria. Certamente, siamo arrivati a giocarcela contro la Romain una posizione di vantaggio in classifica e questo vuol dire che siamo cresciuti tantissimo negli ultimi mesi. L'anno scorso ci siamo qualificati alla Champions League per il rotto della cuffia, quest'anno abbiamo fatto progressi e possiamo affrontare ogni situazione con più serenità. In ogni caso, serve l'aiuto di tutte le componenti, tifosi inclusi.

Spalletti alza il sipario su Inter-Roma: "Non è un match point, ma dimostra che stiamo colmando il gap"

Spalletti carico per Inter-Roma: "Corda tirata il giusto"

Il percorso fatto dall'Inter è una risposta all'eliminazione dall'Europa. Spalletti è fiero della squadra, che ha dimostrato di saper reagire nei momenti di maggiore difficoltà concentrandosi esclusivamente sul campo e sugli obiettivi più immediati:

Non mi interessa essere valutato per le sconfitte in sé, ma per il cammino che stiamo facendo. Si possono fare delle valutazioni obiettive che confermano la reazione dell'Inter: abbiamo giocato determinate partite in condizioni non ottimali e c'era il rischio che il risultato si ripercuotesse sul campionato, cosa che non è successa. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo, siamo un gruppo di professionisti che ha rimesso una macchina in carreggiata: affronteremo la Roma con queste certezze.

La formazione è ancora in divenire, ma ci sono già le prime indicazioni. La richiesta di Spalletti è quella di avere consapevolezza del momento della stagione: c'è un obiettivo da raggiungere e serve l'aiuto di tutti:

Mi aspetto tanto dai miei giocatori, soprattutto in questo momento. Pretendo che ognuno sia a conoscenza dell'importanza dei punti in palio. Diventano più pesanti quando mancano poche giornate e c'è da giocarsi tanto in uno scontro diretto. Borja Valero ci sarà, Brozovic è ancora da valutare. Gagliardini e Vecino stanno facendo bene, mentre Joao Mario può giocare partendo dal basso. Sarà difficile scegliere tra Icardi e Lautaro, devo ancora decidere.

Icardi-Lautaro, Spalletti non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione che affronterà la Roma

Le valutazioni sull'avversario

Spalletti conosce bene l'ambiente della Roma, ma tende a concentrarsi soltanto sull'Inter. La classifica, però, comincia ad essere determinante come e quanto i punti in palio:

Ho visto le ultime partite della Roma e arriva al match contro di noi nel modo giusto. Ognuno ha le sue difficoltà e i suoi modi per superarle, quindi io non posso parlare delle loro situazioni. Dobbiamo pensare alle nostre e renderci conto di cosa è meglio fare per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo ridotto il gap con tante squadre e abbiamo avuto la giusta mentalità per arrivare a giocarci la qualificazione in Champions. Un altro buon risultato sarebbe l'ideale per aumentare la nostra fiducia.

Spalletti non abbassa la guardia: "La Roma arriva a San Siro nel modo giusto"

Il gap in Italia e il mercato

La vittoria dell'Ajax contro la Juventus può essere un segnale anche per le squadre italiane? Per Spalletti la strada è ancora molto lunga e tortuosa, soprattutto quando c'è di mezzo il fair play finanziario:

Il risultato di Juventus-Ajax è il frutto di una partita, non di una costante. L'Ajax ha un tipo di gioco e una filosofia che si sposa alla perfezione nel calcio olandese, ma la Juventus rimane comunque una corazzata. Ci sono dei sistemi di gioco, ma anche delle gerarchie: l'Inter può sicuramente dire la sua se inanella una serie di risultati positivi, ma per colmare il gap c'è altro. Noi dobbiamo rendere conto anche al nostro socio di maggioranza, che è il fair play finanziario: sacrificare Zaniolo per prendere Nainggolan è anche un metodo per ottenere risultati nell'immediato. Ci sono stati exploit imprevisti, ma ogni decisione è stata presa per il bene dell'Inter.

A proposito di Zaniolo e Nainggolan, i rapporti tra Roma e Inter sono ancora caldi sul fronte mercato. Il tecnico, però, conclude spegnendo ogni voce, anche quelle su Dzeko:

Bisogna chiedere ad Ausilio, è lui l'esperto in questi casi. Guardando la mia squadra, sono certo del potenziale a mia disposizione: abbiamo Icardi e Lautaro, ma anche Keita ha risposto bene quando è stato chiamato in causa. La Roma ha giocatori fortissimi e molto appetibili, ma anche l'Inter ha i suoi elementi su cui poter contare.