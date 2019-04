La Lega ha comunicato che il derby di Torino, inizialmente in programma nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga, è stato posticipato

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/04/2019 18:08 | aggiornato 19/04/2019 18:13

Ora è arrivata anche l'ufficialità. Juventus-Torino, match valido per la 35esima giornata di Serie A, si giocherà venerdì 3 maggio alle ore 20.30 all'Allianz Stadium. Lo ha appena comunicato la Lega con una nota apparsa sul proprio sito. La stracittadina non andrà quindi in scena il 4 maggio, come inizialmente previsto.

Una data che aveva scatenato un'infinità di polemiche dal momento che in quel giorno ricorre il 70° anniversario della tragedia di Superga che nel 149 cancellò la leggendaria squadra granata. E come ogni anno quindi il Toro potrà fare tappa a Superga per partecipare alla messa commemorativa durante la quale verranno letti tutti i nomi dei caduti dal capitano Andrea Belotti.

Un nodo, questo, che si è potuto sciogliere anche "grazie" all'eliminazione della Juventus in Champions League per mano dell'Ajax. Perché nel caso in cui i bianconeri si fossero qualificati per le semifinali, sarebbero scesi in campo il 30 aprile per affrontare il Tottenham. Quel che conta è che alla fine ha prevalso il buon senso.