I due si sono amati nel periodo romano, ma si sono lasciati gelidamente. Si troveranno di nuovo faccia a faccia, con in palio un posto nella prossima Champions League.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 19/04/2019 10:58 | aggiornato 19/04/2019 12:03

"Amici mai, per chi si cerca come noi. Non è possibile". Non potrebbe calzare più a pennello di così, questo verso della celebre canzone di Antonello Venditti. Una colonna sonora perfetta, quella del cantautore romano, per la storia di odio e amore tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, che la Serie A metterà di nuovo l'uno di fronte all'altro nel prossimo turno pre-pasquale.

Eh sì, perché tra i due c'è stato un legame fortissimo fino a pochi anni fa. Quando il tecnico di Certaldo era alla guida della Roma e Francesco indossava ancora numero 10 e fascia di capitano.

Insieme hanno vinto l'ultimo trofeo del club giallorosso, una Coppa Italia alzata addirittura il 24 maggio 2008, ironia del destino, proprio contro l'Inter. Totti considerava Spalletti come un punto di riferimento, Luciano vedeva in Francesco un figlioccio, da coccolare e con il quale instaurare un rapporto che andava ben oltre il mero ambito lavorativo.

Serie A, Spalletti e Totti insieme ai tempi della Roma

Serie A, si rinnova la sfida tra Spalletti e Totti

Quel legame così forte, però, si è interrotto bruscamente sul viale del tramonto della carriera di calciatore di Francesco Totti. Spalletti era tornato ad allenare la Roma dopo l'avventura allo Zenit San Pietroburgo. Cinque anni nel gelo russo, che hanno evidentemente raffreddato pure il rapporto tra i due.

Nella sua seconda esperienza giallorossa, l'allenatore toscano non vede più Totti come un elemento essenziale del suo progetto. Gradualmente lo relega sempre di più alla panchina, lo usa con il contagocce, trattandolo come se fosse uno qualunque.

A Roma, praticamente, una sorta di "bestemmia calcistica". La tensione tra i due sale partita dopo partita, a far traboccare il vaso ci pensa un'intervista rilasciata da Ilary Blasi, in cui definisce Spalletti un "piccolo uomo". Ne segue l'allontanamento del capitano giallorosso dal ritiro, la prima vera punizione di colui che a Roma e nella Roma è sempre stato considerato intoccabile.

Francesco Totti e Luciano Spalletti insieme nella Roma

Da San Siro a San Siro, dove tutto si "ruppe"

Il rapporto si intorpidisce sempre di più, fino ad arrivare a quella che da tutti viene considerato come l'ultimo grande "affronto" del tecnico all'ex capitano giallorosso: è il 7 maggio 2017, si gioca proprio a San Siro, in Serie A, ma contro il Milan. La squadra di Spalletti vince 3-1, Totti da lì a poche settimane chiuderà la sua esperienza da calciatore, trascorsa interamente nella Roma.

Tutto il Meazza invoca il nome del capitano romanista, per concedergli il giusto tributo a fine carriera. Il tecnico però non se ne cura e come ultimo cambio fa entrare Bruno Peres, lasciando tutti di stucco, compresi i suoi giocatori.

Tre settimane dopo, con la fine del campionato, c'è l'ultima stretta di mano tra i due, nell'addio ufficiale al calcio di Francesco Totti. Da quel momento nessun altro contatto. Alla presentazione del suo libro (in cui parla non proprio in termini entusiastici anche di Spalletti), il suo ex allenatore non è stato invitato. Poi si sono sfidati di nuovo sul campo, con l'ex capitano nella nuova veste dirigenziale. Ora, una nuova sfida in Serie A, con in palio un posto in Champions League e probabilmente anche qualcosa di più. Sarà ancora a Milano. Proprio là, dove tutto si era incrinato in modo irreparabile.