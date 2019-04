L'Atalanta giocherà le ultime due partite in casa al Mapei Stadium

L'inizio dei lavori di ristrutturazione nello stadio dei bergamaschi costringe a un trasferimento provvisorio già in questo finale di campionato.

di Antonio Cunazza - 19/04/2019 20:51 | aggiornato 19/04/2019 21:11

L'Atalanta giocherà le ultime due partite casalinghe di questo campionato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La decisione era ufficiosa già nei giorni scorsi, ma è diventata ufficiale oggi con il comunicato della Lega Calcio.

Lo stadio del Sassuolo tornerà, quindi, a ospitare i nerazzurri come già fatto nelle ultime due stagioni per le partite di Europa League, ma questa volta per questioni strettamente logistiche.

L'Atalanta, infatti, ha in programma una profonda ristrutturazione del proprio stadio, l'Atleti Azzurri d'Italia, che cambierà volto nel corso dei prossimi due anni. Questo trasferimento "provvisorio" si rende necessario già ora per anticipare l'inizio dei lavori e rimanere nelle tempistiche previste.

Lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo che cambierà volto entro il 2021.

Atalanta al Mapei Stadium in questo finale di campionato

Atalanta-Udinese, in programma il prossimo 28 aprile, sarà l'ultima partita giocata a Bergamo in questa stagione di Serie A, poi il trasferimento: a Reggio Emilia i nerazzurri giocheranno contro il Genoa (11 maggio, ore 15) e, ironia della sorte, proprio contro il Sassuolo (ultima di campionato, nel weekend del 25-26 maggio).

Il club del presidente Percassi aveva acquistato lo stadio di Bergamo nell'agosto 2017, con una spesa di circa 9 milioni di euro (comprensivi degli interventi già fatti su skybox, tribuna pitch-view a bordo campo, settore disabili e parterre in tribuna Giulio Cesare).

Da quel momento era partito il progetto per l'ammodernamento dello stadio, che si svilupperà in tre fasi d lavoro in altrettante estati, tra quest'anno e il 2021. Per l'inizio della stagione 2021/2022 l'Atalanta confida di completare la ristrutturazione e presentarsi con lo stadio rinnovato nella forma e nel nome: si chiamerà, infatti, "Gewiss Arena", dal nome della multinazionale dell'impiantistica elettrica.