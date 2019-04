Parma-Milan: probabili formazioni, quote, dove vederla in TV

I rossoneri impegnati al Tardini per cercare di mantenere il quarto posto.

di Redazione Fox Sports - 19/04/2019 10:39 | aggiornato 19/04/2019 11:11

Parma-Milan è il match della 33ª giornata di Serie A in programma sabato 20 aprile alle 12.30.

La gara vale molto per i rossoneri, che cercano di mantenere saldo il quarto posto e resistere all'assalto di Roma e Lazio.

L'arbitro di Parma-Milan sarà Valeri, con Caliari e De Meo come assistenti, Volpi il quarto uomo. Al VAR ci sarà La Penna, Alassio all'AVAR.

Statistiche e curiosità di Parma-Milan

Getty Images L’attaccante del Milan, Krzysztof Piatek, è il giocatore che ha segnato più volte sia all’andata che al ritorno contro la stessa squadra in questa Serie A: quattro (contro Atalanta, Chievo, Empoli e Roma); il Parma potrebbe diventare la quinta.

Il Milan è l’unica squadra contro cui Luca Siligardi ha segnato più di un gol in Serie A: l’attaccante del Parma è andato a segno in ciascuna delle due sfide casalinghe contro i rossoneri in campionato, in entrambe le occasioni con tiri da fuori area.

Il Parma (58%) è la squadra che segna in percentuale il maggior numero di reti nel corso della prima frazione di gioco in questa Serie A (19 su 33), mentre il Milan è quella che, sempre in percentuale, ne subisce meno nei primi tempi (30%: 9 su 30).

Nessuna squadra ha subito più gol su palla inattiva del Parma (17) in questo campionato, mentre solo la Juventus (cinque) ne ha subiti meno del Milan (sette) da queste situazioni di gioco.

Il Milan ha perso le ultime due gare esterne di Serie A: è da ottobre 2017 che i rossoneri non ottengono tre sconfitte consecutive in trasferta nel massimo campionato.

Le ultime due gare del Parma in campionato sono terminate senza gol (0-0 rispettivamente contro Torino e Sassuolo): mai nella loro storia i ducali hanno terminato tre incontri consecutivi in Serie A a reti bianche.

Il Parma ha ottenuto solo 10 punti nelle 13 gare di Serie A giocate nell’anno solare 2019 (2V, 4N, 7P), solo il Chievo (tre) ha fatto peggio in questo parziale.

Il Milan ha vinto sette delle ultime otto trasferte di Serie A in Emilia-Romagna, mantenendo la porta inviolata in sei di questi incontri. I rossoneri hanno pareggiato il restante incontro del parziale: 0-0 contro il Bologna proprio nella gara più recente, a dicembre.

Nelle ultime due gare casalinghe del Parma contro il Milan in Serie A si sono visti in media sette gol a incontro: nelle precedenti sei la media era di appena 1.3 a partita.

Il Milan ha vinto otto delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Parma (1N, 2P) e in nove di queste ha segnato almeno due reti.

Parma-Milan: dove vederla in TV e streaming

Parma Milan sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Parma-Milan in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma di streaming di Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Probabili formazioni di Parma-Milan

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho.

Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho. Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Parma-Milan: info biglietti e prezzi

I biglietti di Parma-Milan erano acquistabili esclusivamente attraverso le ricevitorie Listicket-TicketOne autorizzate, ma adesso la gara ha fatto segnare il tutto esaurito.

Quote 1X2 e pronostico di Parma-Milan

Il pronostico dei bookmaker per Parma-Milan è a favore dei rossoneri, con la quota dell'1 che raggiunge il massimo di 1.73 su Unibet, mentre il 2 è quotato 5.75 su Bet365. Ecco di seguito le quote di Parma-Milan:

Bet 365

1: 5.75

X: 3.75

2: 1.65

Unibet

1: 5.2

X: 3.55

2: 1.73

William Hill

1: 5.5

X: 3.6

2: 1.7

Bwin