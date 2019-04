Il capitano, fischiato da parte della tifoseria, ha reagito stizzito alla sostituzione ma per Ancelotti non ce l'aveva con lui. Koulibaly: "Lorenzo dà il 100% per la maglia".

di Alberto Casella - 19/04/2019 10:14 | aggiornato 19/04/2019 10:20

Se sei nato sotto il Vesuvio, giochi a calcio e arrivi a indossare la maglia azzurra del Napoli non puoi che essere al settimo cielo, ma se succede che i tifosi, quella stessa gente che incontri al mattino sotto casa o al bar a prendere un caffè, ti fischiano, allora le cose cambiano.

Capita che allora si avvii un meccanismo particolare, una cosa che ti sembra ti stia cedendo il terreno sotto i piedi, ti guardi intorno stranito e ti senti smarrito, quasi tradito, proprio dalla tua gente, e non capisci perché. Rabbia no, ma stizza e delusione salgono lungo la gola e si fermano lì.

E ti fermi anche tu, lì ai bordi del campo, con gli occhi annebbiati che guardano nel vuoto, perché in quel momento sei da un'altra parte e pensi che non è vero, non esiste non stai vivendo quella situazione: i tifosi del Napoli non stanno fischiando Lorenzo Insigne, è semplicemente impossibile, perché tu sei Lorenzo, uno di loro.

Il momento della sostituzione è arrivato: Insigne è sorpreso

Napoli: i compagni con Insigne dopo i fischi

Sostituito dopo un'ora di gioco, non esaltante d'accordo, fra i fischi della sua gente con l'Arsenal che già vinceva 0-1, Insigne non l'ha presa bene: sorpreso, qualche parola ad Ancelotti, è rimasto a lungo in piedi come fosse stordito e non si è seduto con i compagni della panchina. L'incrinatura che si era palesata da qualche settimana pare essersi allargata. La scelta di Raiola come procuratore, le parole di Sassuolo - "Finché resterò qui darò il 100%" - e lo sfogo del padre a Radio Punto Zero in tarda serata - "Ancelotti è un pacco" - non sembrano lasciar presagire nulla di buono.

Ancelotti gli tende la mano ma Insigne ha qualcosa da dirgli

Il tecnico del Napoli, però, pur dispiaciuto per il risultato, si è mostrato sereno sull'episodio e si è detto certo che Lorenzo non fosse arrabbiato con lui ma solo profondamente deluso per il risultato della squadra sul campo. Dalla parte di Insigne, e lui lo saprà apprezzare, si sono schierati diversi tifosi sui social e soprattutto i compagni, da Ghoulam che a nome di tutta la squadra si è detto dispiaciuto per i fischi, sono parole sue, a un napoletano, ragazzo meraviglioso, che dà sempre l'anima come un vero leader, a Kalidou Koulibaly:

Quando parli di Napoli parli di Hamsik, finché era qui, e di Insigne. Lui è molto importante per noi, è uno che suda la maglia per il Napoli, per la città, per il Paese, lui dà sempre il 100%. È un peccato che sia stato fischiato così: lui ha bisogno di sentire l'amore della sua città, spero che tutto tornerà a posto. Dispiace per Lorenzo, lui è napoletano e rappresenta la città. È un ragazzo meraviglioso, ci dispiace non stia bene