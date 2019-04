Il terzino del Tottenham è uno dei primi obiettivi per la prossima estate. C'è da battere la concorrenza del Manchester United.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 19/04/2019 21:20 | aggiornato 19/04/2019 21:24

L'ultima possibilità per il Napoli di vincere un trofeo in questa stagione è sfumata dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal, che ha battuto la squadra allenata da Ancelotti sia all'andata che al ritorno al San Paolo. I partenopei ora, con lo Scudetto praticamente della Juventus e il secondo posto blindato, pensano già al prossimo calciomercato.

Le parole di Dries Mertens dopo la sconfitta contro i Gunners ("I nostri tifosi devono capire che siamo un gruppo di giocatori normali") risuonano come un campanello d'allarme per la società, che se vuole rimanere ad alti livelli in Italia e migliorare il rendimento europeo dovrà rinforzare la rosa.

Uno dei crucci di questa stagione è stato il rendimento dei terzini: Malcuit è stato una sorpresa e Ghoulam ha subito un grave infortunio mentre Mario Rui e Hysaj sono stati poco continui. Per questo Giulini vorrebbe trovare un esterno basso da regalare ad Ancelotti e il primo nome della lista sarebbe quello di Kieran Trippier.

Il Napoli punta su Trippier del Tottenham

Il Napoli pensa al calciomercato: occhi su Trippier

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli avrebbe già fatto un primo sondaggio per il giocatore del Tottenham che in questa stagione si è imposto come titolare negli Spurs di Pochettino inanellando molte più presenze del suo diretto rivale nel ruolo Aurier.

Il classe 1990, che giocherà la semifinale di Champions League col suo Tottenham e che meno di un anno fa giocava quella dei Mondiali con l'Inghilterra (segnando anche il gol del momentaneo vantaggio), è stato individuato come il rinforzo ideale per la fascia destra dei partenopei ma i primi contatti con la dirigenza degli Spurs sono stati interlocutori.

Il club londinese infatti è totalmente concentrato sul finale di stagione in cui la squadra deve conquistare il posto nella prossima Champions League in campionato e affrontare nel modo migliore il doppio confronto con l'Ajax che vale l'accesso alla finale di Madrid.

Ogni eventuale offerta infatti sarà ascoltata soltanto in estate, quando però il Napoli potrebbe avere un avversario in più sul calciomercato, cioè il Manchester United. I Red Devils in estate saluteranno Darmian e diranno addio al capitano Valencia (in scadenza di contratto), quindi ci sarà bisogno di un rinforzo sulla destra con Trippier primo obiettivo.

Quel che è certo è che il Napoli sta già guardando avanti e che ha già messo gli occhi sul primo possibile rinforzo della prossima stagione: Kieran Trippier potrebbe essere il primo regalo ad Ancelotti per l'annata 2019/2020.