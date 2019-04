Napoli-Atalanta: probabili formazioni, dove vederla in TV, pronostico

Il Napoli ospita l'Atalanta nel match del sabato di Pasqua.

19/04/2019

Napoli-Atalanta è la gara valida per la 33ª giornata di Serie A in programma Lunedì 22 aprile alle 19.

I partenopei sono alla ricerca della vittoria per finire la stagione al secondo posto, mentre i ragazzi di Gasperini sono ancora impegnati nella lotta per il quarto posto, distante solo due punti.

L'arbitro di Napoli-Atalanta sarà Orsato, supportato da . Di Iorio e Schenone nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo sarà Di Paolo, mentre al VAR troveremo Massa con Costanzo all'AVAR.

Napoli-Atalanta: statistiche e curiosità

Alejandro Gomez dell’Atalanta ha già superato in questo campionato il totale di occasioni create per i compagni rispetto alla scorsa Serie A: attualmente a quota 96, la scorsa stagione terminò a 95.

La sfida tra Napoli e Atalanta vede i tre migliori marcatori da fuori area di questa Serie A: Arkadiusz Milik (sei), Dries Mertens (cinque) e Josip Ilicic (quattro).

Napoli e Atalanta sono le due uniche squadre di questa Serie A ad avere già due giocatori in doppia cifra: Arkadiusz Milik (17) e Dries Mertens (11) per i partenopei, Duván Zapata (20) e Josip Ilicic (11) per i bergamaschi.

Solo l’Inter (59,36%) vanta un possesso palla medio maggiore di Napoli (59,32%) e Atalanta (58,54%) in questo campionato.

Sfida tra le due squadre che hanno effettuato più tiri in questa Serie A: il Napoli 582 e l’Atalanta 554.

Considerando il solo girone di ritorno, solo la Juventus (31) ha ottenuto più punti dell’Atalanta (25) in questa Serie A; il Napoli sarebbe quinto, a quota 23.

L’Atalanta è, al pari del Bologna, la squadra che ha ottenuto più punti in classifica nel girone di ritorno rispetto a quello di andata dopo lo stesso numero di giornate (+7), mentre solo tre squadre hanno fatto peggio del Napoli (-6).

Il Napoli non perde un match di Serie A giocato dopo una partita nelle coppe europee dall’ottobre 2016, proprio contro l’Atalanta: da allora 18 vittorie e otto pareggi in 26 partite di campionato.

Nelle ultime cinque sfide al San Paolo tra queste due squadre non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultimo match vittoria dei partenopei).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre sfide di Serie A contro l’Atalanta: non è mai arrivato a quattro vittorie consecutive contro i bergamaschi nel massimo campionato.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez, Zapata.

Dove vedere Napoli-Atalanta in TV e streaming

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Napoli-Atalanta in streaming potete collegarvi a Sky Go, la piattaforma di streaming per gli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Quote 1X2 e pronostico di Napoli-Atalanta

Unibet

1: 1.75

X: 3.95

2: 4.35

Bet365

1: 1.72

X: 3.6

2: 4.75

William Hill

1: 1.95

X: 3.6

2: 3.9

Betway