L'eliminazione degli Azzurri dall'Europa League consente di tracciare il bilancio definitivo della prima annata con Ancelotti in panchina.

19/04/2019

La sconfitta casalinga subita dall'Arsenal nei quarti di finale di Europa League mette fine anzitempo alla stagione del Napoli. Gli Azzurri erano chiamati a disputare un'annata differente, quella che avrebbe dovuto segnare la completa separazione tra la gestione targata Maurizio Sarri e il nuovo corso marchiato Carlo Ancelotti. Con il secondo posto in Serie A e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League già virtualmente blindate, uscire dalla seconda competizione continentale per importanza chiude di fatto a metà aprile ogni discorso riguardo agli obiettivi fissati a inizio anno dalla società.

Analizzare la stagione giocata dal Napoli non è per niente semplice né intuitivo. Dal punto di vista dei risultati non si può certo parlare di delusione, anche se rimane il rammarico per ciò che il campionato ha inesorabilmente sentenziato: se da una parte gli uomini di Ancelotti sono ancora la seconda forza in Italia, dall'altra vanno considerati due fattori molto importanti legati alla Juventus e alle inseguitrici. In primis, il divario con i bianconeri è decisamente aumentato, e il tutto non si può ricondurre al solo acquisto di Cristiano Ronaldo. L'arrivo del campione portoghese ha sicuramente rimarcato le differenze, ma di fatto anche la dirigenza partenopea ci ha messo del suo puntando su un'estate di transizione dal punto di vista del mercato.

Inoltre, va detto che molto probabilmente il dislivello con le immediate inseguitrici è destinato ad abbassarsi sensibilmente: se nella stagione 2017/18 il Napoli aveva chiuso con 14 punti in più della Roma terza classificata e addirittura 19 in più della coppia composta da Lazio e Inter, quest'anno i nerazzurri si ritrovano a soli 7 punti da una squadra (con uno scontro diretto ancora da giocare) che, nel giro di 12 mesi, potrebbe vedere dimezzato il vantaggio accumulato negli ultimi anni. La situazione sembra andare bene solo alla società, che poco bada al crollo verticale di presenze allo stadio, ai minimi termini anche per quanto riguarda le competizioni europee. Il che, se ci si pensa bene, è davvero un fattore da tenere a mente considerata la fase a gruppi di Champions League giocata contro due top club europei.

Per tracciare un bilancio definitivo sull'annata del Napoli bisogna partire proprio dall'Europa, ovvero dalla dimensione nella quale si sarebbe dovuta verificare almeno una minima crescita. Una crescita che in realtà non c'è stata: il ragionamento è di sistema e non deve tenere per forza conto delle avversarie incontrate sul proprio cammino, visto che – come testimoniano i freddi numeri – il rendimento degli Azzurri nelle ultime Champions League sta crollando verticalmente rispetto ai tempi di Walter Mazzarri e Rafa Benitez. In tutto questo la società ha delle responsabilità, che anche quest'anno si sono puntualmente palesate.

Non aver rinforzato la rosa di Ancelotti in maniera adeguata ha senza dubbio pesato molto nell'economia di un girone deciso di fatto dal doppio confronto con la Stella Rossa, in pratica la Cenerentola del raggruppamento. Le belle prestazioni contro Liverpool e PSG non bastate per andare avanti, perché il Napoli ad Anfield ha palesato i limiti di una squadra ancora non pronta per affrontare certe partite, dove occorre capitalizzare al massimo ogni occasione che ci si riesce a ritagliare.

Dopo la “retrocessione” in Europa League, la squadra non ha avuto problemi a sbarazzarsi del derelitto Zurigo ma, appena ha incontrato un'avversaria di spessore superiore come il Salisburgo, ha rischiato la clamorosa eliminazione. La squadra ha dimostrato di non essere matura a prescindere dalla presenza di Ancelotti, che per molti versi – ma non tutti, come invece vorrebbe far apparire qualcuno - ha migliorato questo Napoli.

La gestione della rosa: più rotazioni ma meno punti

Parlando di aspetti positivi, c'è sicuramente da dire che la gestione della rosa è stata ottimizzata nel passaggio da Sarri al tecnico emiliano. Ancelotti ha recepito subito i dettami societari cercando di valorizzare al massimo tutti i giocatori presenti nel gruppo ereditato l'estate scorsa. Va anche detto che dal mercato, a parte l'ottimo Fabian Ruiz, non è arrivato granché: per questo quest'anno abbiamo visto in campo molte più seconde linee come Ounas o Younes, ma anche Rog nella prima parte di stagione aveva avuto le sue occasioni per mettersi in mostra.

Sui singoli il lavoro è stato decisamente meticoloso, come testimonia la crescita esponenziale di Nikola Maksimovic, arrivato in pompa magna dal Torino per 25 milioni e, di fatto, quasi mai considerato durante la gestione precedente. Inoltre, il Napoli dopo parecchio tempo ha cambiato anche proposta di gioco, arrivando per gradi a consolidarsi su un 4-4-2 molto ordinato e organizzato, nel quale il tecnico ha chiesto a Callejon di allargarsi definitivamente a destra avanzando poi Insigne nel ruolo di seconda punta, alternando Milik e Mertens come riferimenti offensivi.

In questo sistema si è rivelata importante la figura di Piotr Zielinski, uno dei migliori centrocampisti del campionato per rendimento: il polacco spesso parte come finto laterale sinistro, ruolo che occupa stabilmente in fase di non possesso per poi accentrarsi tra le linee nel momento in cui il Napoli porta palla nella metà campo avversaria. Insomma, Ancelotti ha messo molta farina del suo sacco e, visto che siamo solo al primo anno, margini di crescita potrebbero essercene ancora molti. A patto che la società lo spalleggi nella gestione, evitando nuovi casi Insigne.

Società statica, manca una programmazione extracampo

A tal proposito, le parole dell'allenatore al termine della partita contro l'Arsenal diventano molto significative, perché testimoniano come tra le parti ci sia unione di intenti. Il problema potrebbe però essere un altro, ovvero quello che si pongono migliaia di tifosi azzurri: perseguire un obiettivo sportivo è di primaria importanza nella gestione del Napoli? In molti si sono risposti di no, e anche questo è uno dei motivi per i quali la gente diserta lo stadio. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis pare essersi incrinato irrimediabilmente dopo la scorsa campagna acquisti, quando il presidente ha candidamente ammesso che non avrebbe fatto grandi acquisti se prima non si fosse capito il valore di quelli che già c'erano.

Come se non bastasse, a febbraio è arrivata anche la partenza di uno storico capitano come Marek Hamsik, una cessione che alla base vede la consapevolezza di aver già dato il massimo a metà stagione senza più margini di miglioramento. Un ragionamento pragmatico dal punto di vista economico, che però stride parecchio con la fantasia del tifoso medio, col quale il numero uno del club si è scontrato più volte. Se lo scorso anno si è rinunciato all'Europa League per inseguire il sogno Scudetto, quest'anno il Napoli ha di fatto vissuto una stagione di transizione, a prescindere dal fatto che si sapeva già quanto sarebbe stato complicato ripetere un campionato da 91 punti.

La gestione del rapporto con i tifosi rientra nella grande categoria di situazioni extracampo che il club non sa o non vuole migliorare. Per esempio, in casa partenopea non è mai di fatto iniziato un vero e proprio processo mirato a espandere un brand molto importante in tutto il mondo, sulla falsariga delle iniziative che di recente hanno pensato sia Inter che Roma. Il Napoli sembra una realtà chiusa in sé stessa, il che – nel 2019 – significa autodistruggersi. Durante quest'ultima stagione più volte dagli account social sono usciti post scritti in un inglese molto “spartano”, subito ripresi e canzonati in maniera macchiettistica da un web che oggi non perdona più nessuno.

Come si diceva poco più sopra, giudicare un'annata finita di fatto a metà aprile (visto che anche la Coppa Italia, obiettivo più che abbordabile, è stato fallito) è esercizio molto complicato. Sicuramente il Napoli ha peggiorato nei numeri a causa di una crescita, seppure minima, delle dirette concorrenti. La certezza è che mai come adesso la Juventus stia in una dimensione completamente diversa e che la forbice con i bianconeri sia ulteriormente aumentata. Fattori che nemmeno un guru della panchina come Ancelotti può risolvere, da questo punto di vista meno decisivo rispetto a Sarri. Ma i primi segnali dovrebbero comunque arrivare dai piani alti: se il Napoli vuole continuare il suo percorso di consolidamento tra le big europee, De Laurentiis è chiamato a dare una sterzata decisiva a questa fase di stallo.