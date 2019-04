Il procuratore della FIGC ha accettato il patteggiamento del club rossonero relativamente alla vicenda che ha visto coinvolti i due centrocampisti rossoneri, rei di aver esposto la maglia di Acerbi come cimelio.

di Redazione Fox Sports - 19/04/2019 16:06

Fine della storia. La vicenda che vede coinvolti Franck Kessié e Tiemoué Bakayoko può dirsi conclusa. Come riportato dall'Ansa, infatti, il Milan ha cambiato idea patteggiando il pagamento dell'ammenda richiesta dal Procuratore federale Giuseppe Pecoraro.

I due, per i pochi intimi che non lo sapessero, erano finiti sul banco degli imputati per aver esposto la maglia di Acerbi sotto la Curva Sud, quasi fosse un trofeo, al triplice fischio di Milan-Lazio. Il club rossonero, che in un primo momento aveva categoricamente escluso il patteggiamento, ha fatto retromarcia accettando di sborsare in totale di 86mila euro: 33mila a testa per i giocatori e 20mila per la società. Grazie ai benefici previsti dai patteggiamenti, la multa è stata ridotta di un terzo.

La Procura ha fatto anche sapere di aver esaminato i cori razzisti intonati da un gruppo di tifosi della Lazio contro Bakayoko (durante la partita vinta 2-0 dai biancocelesti contro l'Udinese). Non verrà aperta nessuna indagine su questo episodio.

