Il manager portoghese ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di Juve-Ajax.

di Redazione Fox Sports - 19/04/2019 11:36 | aggiornato 19/04/2019 17:41

Due anni fa li ha battuti in finale di Europa League quando era alla guida del Manchester United. Oggi José Mourinho veste i panni del commentatore e bacchetta la Juventus per come ha affrontato l'Ajax nei quarti di Champions League. Ai microfoni di RT Sport, lo Special One ha dichiarato:

L'errore della Juventus è stato quello di lasciar giocare l'Ajax come voleva. Hanno permesso loro di mostrare tutte le qualità. L'Ajax ha giocatori fantastici, giovani e con un po' più di esperienza rispetto a quando li ho affrontati io nella finale di Europa League con il Manchester United

Il portoghese ha continuato:

A differenza della Juve, noi non gli abbiamo dato modo di giocare come preferivano. Soffrivano i palloni lunghi, soffrivano la posizione di Fellaini, la nostra fisicità e non riuscivano a opporsi. Se si fa giocare l'Ajax nel modo in cui vogliono giocare loro, si corre il rischio che possano essere migliori di te

