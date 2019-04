A Misano una giornata di beneficenza per raccogliere fondi a favore della Fondazione Simoncelli. Grandi protagonisti il Dottore, Franco Morbidelli e altri allievi della VR46 Academy.

di Luigi Ciamburro - 19/04/2019 11:18 | aggiornato 19/04/2019 11:23

A pochi giorni di distanza dal GP di Austin, Valentino Rossi è tornato in pista al Misano World Circuit per una giornata di beneficenza organizzata in collaborazione con Dainese. Riding Master è la prima edizione di Dainese Experience, un'idea che mira ad unire gli appassionati del marchio vicentino con l'obiettivo di far rivivere esperienze uniche al fianco dei grandi campioni delle due ruote. Una giornata all'insegna del divertimento, della sicurezza, della formazione e della solidarietà, che ha permesso a quattro motociclisti fortunati di poter scendere in pista insieme al nove volte campione del mondo.

Per aggiudicarsi questa prestigiosa possibilità i fortunati centauri hanno acquistato i biglietti all’asta e l'intero ricavato del Riding Master, pari a 49mila Euro, è stato consegnato direttamente a Paolo Simoncelli, presente in pista per ritirare l'assegno devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli, la onlus che realizza progetti sociali per ragazzi svantaggiati. La giornata si è divisa in una parte teorica, diretta da Franco Morbidelli, e una pratica, con Valentino Rossi. A scendere in pista anche Guido Meda e Mauro Sanchini che al termine dell'evento hanno ricevuto un attestato simbolico di partecipazione. In pista in qualità di istruttori anche i piloti della VR46 Riders Academy Luca Marini, Lorenzo Baldassarri, Marco Bezzecchi, Mattia Pasini, oltre a Manuel Poggiali e Loris Capirossi.

C'è un'atmosfera briosa intorno al campione di Tavullia, dopo il secondo podio consecutivo stagionale. Resta un po' di amarezza per la vittoria sfumata negli ultimi giri, però Yamaha sembra aver compiuto un decisivo step in avanti nello sviluppo della YZR-M1 che potrebbe consentire di giocarsela per il podio in ogni Gran Premio. La prova del nove sarà la tappa di Jerez in programma fra due settimane, dove negli ultimi anni Valentino Rossi e Maverick Vinales non hanno mai brillato. Fare bene sul tracciato andaluso significherebbe mettersi finalmente alle spalle un periodo di crisi senza precedenti per Iwata. Consapevoli che l'evoluzione della moto non dovrà arrestarsi nel corso del campionato, come invece avvenuto negli anni precedenti, lasciando campo libero a Honda e Ducati.

Valentino Rossi sul podio di Rio Hondo 2019

Valentino Rossi: "L'obiettivo è lottare ogni gara per la vittoria"

Il Dottore è salito in cattedra a Misano, ha dispensato consigli in pista e nei box, ha compiuto prima dei giri davanti per mostrare le giuste traiettorie, poi ha lasciato passare gli allievi per un giorno seguendoli come un vero istruttore. Un'esperienza unica anche per Meda e Sanchini che di due ruote masticano abbastanza bene

Un'idea bellissima della Dainese. Quando me l'hanno proposta - ha detto a Sky Sport - sono stato molto contento, perché è sempre bello poter fare della beneficenza, soprattutto se riguarda la Fondazione Marco Simoncelli... Sanchio è molto veloce, guida di traverso come ai vecchi tempi. Con Guido dobbiamo lavorare un po' sull'entrata a destra. È mancino (ride).

L'occasione era buona per fare il punto sulla stagione MotoGP, con un secondo posto in classifica e una valigia di buone sensazioni che adesso dovranno essere riconfermate con l'approdo del Mondiale in Europa. Se la vittoria del titolo resta difficile, quantomeno per Valentino Rossi ci sarà la possibilità di giocarsela e divertirsi ogni week-end.

Lottare ogni gara per la vittoria, questo è l'obiettivo. La stagione è iniziata bene, ma sarà dura perché ogni pista è diversa. Negli ultimi due anni è stata dura a Jerez, sarà una prova importante per vedere se siamo competitivi. Ad Austin mi dispiace non aver vinto. Ma la lotta con Rins è stata dura perché ho commesso un paio di errori. Non ho mollato, sono riuscito a riprenderlo, ma alla fine è stato più bravo, mi ha battuto, ma sono molto contento. Dobbiamo lavorare per continuare così.

A vestire i panni del maestro anche Franco Morbidelli, che ha preparato teoricamente i quattro fortunati vincitori dell'asta, che insieme hanno racimolato la somma di 49mila Euro. Il pilota del team satellite Yamaha è reduce da un ottimo quinto posto, suo miglior risultato in classe regina