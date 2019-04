Alla vigilia della sfida con il Parma il tecnico rossonero cerca di mantenere il focus sul campionato e archivia le polemiche relative all'ultima sfida: "Abbiamo sbagliato e abbiamo chiesto scusa, punto."

di Simone Cola - 19/04/2019 16:42 | aggiornato 19/04/2019 16:47

Ha voglia di mettersi alle spalle tutte le polemiche, Gennaro Gattuso, di mantenere alta la concentrazione del suo Milan in vista di un impegno in casa del Parma che potrebbe essere decisivo nella lunga rincorsa alla Champions League dei rossoneri e soltanto dopo il turno di Serie A dedicarsi a una gara, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, che riproporrà in campo i protagonisti dell'episodio che tanto ha fatto discutere tra Acerbi, Kessié e Bakayoko.

Tuttavia il tecnico del Milan non può esimersi da commentare quanto accaduto: il gesto dei suoi giocatori nei confronti del difensore della Lazio non gli è piaciuto e lo ha fatto intendere da subito, ma allo stesso tempo l'impressione che ricava chi ascolta le sue parole è che per lui se ne sia parlato decisamente troppo, quando dopo l'ammissione di colpa e le scuse la questione dovrebbe essere già archiviata. E propone una soluzione.

Non voglio fare polemica, penso che squadra e società abbiano fatto quello che dovevano fare, cioè chiedere scusa. Mercoledì il mio sogno è che penseremo tutti soltanto alla partita, forse dovremmo entrare in campo tutti quanti abbracciati, almeno tutte le polemiche si possono mettere da parte. Nella mia carriera ho sbagliato più di una volta, ma credo che quando uno si assume la responsabilità la cosa finisce lì, perché è umano che uno possa sbagliare.

Gattuso, testa al Parma: "È una gara importante, ci giochiamo tanto"

Gattuso aveva detto che non sarebbe tornato sull'argomento poco prima, prevedendo le domande dei giornalisti sull'argomento.

Di quell'episodio abbiamo parlato tanto: abbiamo sbagliato, abbiamo chiesto scusa, punto. Non credo che un essere umano se sbaglia possa fare qualcosa di più che chiedere scusa. In questo momento dobbiamo pensare soltanto a quello che c'è da fare in campo, perché ci stiamo giocando tanto.

L'attualità è la Serie A, la gara che conta adesso è quella con il Parma. In uno stadio, il Tardini, che non è mai stato semplice per i rossoneri, che domani andranno a cercare punti importanti in chiave-Champions contro una squadra che secondo Gattuso è insidiosa e può creare notevoli difficoltà ai suoi.

Per le caratteristiche dell'avversario sarà una gara difficile. Se ricordate bene all'andata abbiamo vinto, ma non meritavamo di vincere. Il Parma è una squadra che sa quello che deve fare per metterci in difficoltà, dovremo essere bravi a non lasciargli campo e a partire subito con il piglio giusto. Ci giochiamo tanto, ma anche loro ancora non sono tranquilli. Il Tardini è uno stadio dove storicamente facciamo fatica, anche quando giocavo era lo stesso. Era una battaglia e domani sarà lo stesso.

La volontà di concentrarsi sul prossimo impegno del Milan, senza guardare né l'impegno di mercoledì in Coppa Italia né il calendario, è evidente quando Gattuso dribbla la domanda di chi gli chiede di paragonare le ultime sei giornate ad altrettante tappe ciclistiche.

Di ciclismo e tappe non me ne intendo, la partita di domani è importante e dovremo farci trovare pronti. Negli occhi dei miei giocatori ho rivisto la tranquillità, l'entusiasmo, fare certe giocate che quando manca l'entusiasmo sono più difficili. Ho rivisto queste caratteristiche, e domani dovremo metterle nuovamente in campo.

Una gara per volta, dunque. Il suo Milan darà il massimo per spuntarla al Tardini, soltanto dopo penserà alla sfida successiva.

L'impegno di mercoledì con la Lazio non condiziona le mie scelte, la partita di domani in campionato ha la priorità. Paquetà è tornato in gruppo, si è allenato bene come Romagnoli, vedremo domani ma sono a disposizione. Kessié e Bakayoko? Qualcosa a livello mentale l'episodio ha lasciato, ma sono mentalmente forti e li ho visti bene.

Nel futuro del Milan c'è l'Europa, che ha appena visto uscire le ultime rappresentanti di un calcio italiano ancora indietro rispetto alla concorrenza.

Il livello della Champions e Europa League è molto alto. Oggi le società italiane hanno giocatori importanti, ma le differenze le fanno stadi, introiti, potere economico: secondo me su questo siamo indietro. Poi sento dire che gli altri vanno più forte, ma anche quando giocavo io le squadre inglesi per esempio davano la sensazione di andare più forte, è un modo di vedere il calcio. Certe squadre in Europa hanno più giocatori importanti e questo fa la differenza.

Lucas Paquetá potrebbe presto rivedere il campo dopo il recente infortunio.

L'Ajax non lo scopriamo certo adesso, hanno una grande cultura del lavoro, molti anni fa Cruijff portò la stessa mentalità al Barcellona e i risultati si vedono. Come al Tottenham, che ha dato priorità allo stadio e per questo non ha fatto mercato ma ha lo stesso allenatore, gruppo di lavoro. È un lavoro che va avanti da anni.

Durante la conferenza stampa Gattuso parla anche di André Silva, che a fine stagione dovrebbe tornare al Milan dopo il prestito al Siviglia - dopo una bella partenza il portoghese ha deluso e non verrà riscattato - e di due giocatori di cui si è discusso molto ultimamente: Suso e Caldara.