Ad inizio anni 90’ i rossoneri lo prendono dal Torino per la cifra record di 18,5 miliardi di lire. Poi l’incidente d'auto e la sua carriera che rallenta. Oggi è tornato al suo paese natale.

Cosa fa un calciatore dopo il ritiro? È una delle classiche domande quando si pensa a qualcuno che ha appeso gli scarpini al chiodo. Curioso il presente di Gianluigi Lentini, ex Torino e Milan, che oggi fa l’apicoltore e produce miele. Senza dimenticare il suo passato con la palla tra i piedi.

Lentini è uno di quei volti che ha cambiato la storia del calcio italiano. Crea parecchio caos, con una scia di polemiche infinite, il suo passaggio dal Toro ai rossoneri di Berlusconi per una cifra record 18,5 miliardi di lire. Record per il 1992: l’ala diventa il calciatore italiano più pagato fino a quel momento.

Oggi, a 50 anni, è tornato a Carmagnola, il suo paese natale a sud di Torino. Ha iniziato a fare l’apicoltore insieme ad un suo amico. Tanti alveari disposti in base alla fioritura per creare ottimo miele e prodotti affini da commercializzare. Con il nome Lentini, ovviamente.

Dal calcio al miele: la storia di Lentini

Gianluigi Lentini è uno dei tanti talenti scovati da Sergio Vatta, dirigente e grande talent scout nelle giovanili del Torino. Mandorlini, Venturin, Vieri e Fuser sono solo alcuni dei giocatori che ha scoperto. Lentini viene proprio dalla Primavera del Toro. Gioca bene, è forte, ha fantasia. L’allenatore dei granata, Radice, lo fa esordire in Serie A ad appena 17 anni, il 23 novembre del 1986. Poi il prestito all’Ancona e il ritorno al Torino, che nel frattempo però è andato in Serie B. Trova una maglia da titolare e aiuta la squadra a ritornare alla massima serie. Di lui ne parlano in tanti. E infatti viene convocato anche in Nazionale dal ct Vicini.

Il Milan, il passo indietro, le api

Lentini diventa, nel 1992, Mister Miliardo. Il Milan lo preleva dal Torino (i tifosi granata, indignati, protestano per giorni) per la cifra record di 18,5 miliardi di lire. Un affare che fa nascere anche un processo giudiziario per un presunto pagamento di altri 10 miliardi non messi a bilancio. Ecco l’ala per Fabio Capello, che sta allenando uno dei Milan più forti di sempre. Gioca una prima grande annata, ma il destino gli gioca subito un brutto scherzo. L’inizio della sua ascesa coincide con un grave incidente in auto. Il 2 agosto del 1993, con il suo Porsche, si schianta a 200km/h dopo aver sostituito una gomma bucata con il ruotino di scorta. Lotta tra la vita e la morte e ritorna dopo una lunga convalescenza. Salta i Mondiali del 1994, diventa un panchinaro di lusso. Nel 1996 il passaggio all’Atalanta, poi il romantico rimpatrio al Torino e la fine della sua carriera nelle leghi minori con una grande avventura al Cosenza. Lentini, ala forte, tecnica e con il vizio del gol, vede improvvisamente sgonfiarsi il pallone.

Un giocatore un po’ eccentrico, in tanti lo hanno sempre descritto come uno scavezzacollo. Ai tempi del Torino passa le notti in discoteca per poi dormire in macchina davanti al Filadelfia. Al mattino, è la custode Carla a svegliarlo per essere il primo alla seduta di allenamento, mentre l’allenatore Lido Vieri e il suo vice sono ancora in giro a cercarlo. Oggi si è dato alle api e al miele.

Abbiamo alveari disposti in base alla fioritura, da lì, sperando che il tempo ci aiuti, inizierà la produzione. Fino al momento della commercializzazione. Una passione che nasce grazie ad un amico che fa l’apicoltore. Dopo tante chiacchiere abbiamo deciso di creare qualcosa insieme.

Senza mai dimenticare cosa era prima, il suo calcio, il gol in rovesciata con la maglia del Milan contro il Pescara. Il miele, con il suo sapore, rende più dolce un passato dal finale amaro.