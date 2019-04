Juventus-Fiorentina: dove vederla, probabili formazioni, info biglietti

Il match contro la Viola potrebbe essere l'occasione dei bianconeri per festeggiare l'ottavo scudetto consecutivo.

Juventus-Fiorentina è la gara di Serie A valida per la 33ª giornata che si gioca sabato 20 aprile alle 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Ai bianconeri basta un punto per laurearsi campioni d'Italia per l'ottava volta consecutiva, mentre la Viola ha tutta l'intenzione di rimandare la festa scudetto della Juventus.

L'arbitro di Juventus-Fiorentina sarà Pasqua, Mondin e Lo Cicero gli assistenti. Il quarto uomo è Aureliano, mentre Di Bello sarà al VAR e Longo all'AVAR.

Juventus-Fiorentina: statistiche e curiosità

Getty Images Federico Bernardeschi (831) e Mario Mandzukic (687) della Juventus sono gli attaccanti che hanno giocato più minuti in Serie A nel 2019 senza trovare la via del gol.

L’unico giocatore della rosa della Fiorentina ad aver segnato almeno un gol contro la Juventus è Giovanni Simeone: l’argentino trovò la sua prima doppietta nel massimo campionato contro i bianconeri nel novembre 2016, con la maglia del Genoa.

La prima delle due doppiette in Serie A dell’attaccante della Juventus, Moise Kean, è arrivata contro la Fiorentina, nel gennaio 2018, quando vestiva la maglia del Verona.

La prossima sarà la partita numero 150 della Juventus allo Stadium in Serie A: 126 vittorie finora (85% del totale) e 333 gol segnati dai bianconeri.

La Fiorentina non ha trovato il gol nelle ultime due giornate di campionato: non rimane a secco di gol per tre gare consecutive dal febbraio 2012 in Serie A.

In caso di vittoria del titolo nel prossimo turno, la Juventus eguaglierebbe l’Inter del 2006/07, l’unica squadra capace finora di vincere lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo nell’era dei tre punti a vittoria.

La Fiorentina ha collezionato fin qui 16 pareggi in questo campionato (tra cui cinque nelle ultime otto partite): il record per i viola in un torneo di Serie A sono i 19 pareggi del 1970/71 (terminato però dopo 30 giornate).

La Juventus 2018/19 è solo la terza squadra della storia in Serie A capace di vincere 27 delle prime 32 giornate di campionato, dopo la Juventus 2013/14 e la Juventus 2017/18.

La Juventus ha sempre battuto la Fiorentina allo Stadium in Serie A: sette vittorie su sette incontri, con 14 gol segnati nel parziale (esattamente due di media a match).

La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha perso più partite in Serie A (76) e quella contro cui ha la più bassa percentuale di vittorie (21% del totale delle gare giocate).

Probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentacur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentacur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Simeone, Muriel.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in TV e streaming

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta TV da DAZN, la piattaforma di streaming accessibile tramite app per smart TV, tablet o smartphone. Per vedere Juventus-Fiorentina in streaming gratis basta attivare -se non lo avete già fatto- il mese di prova offerto da DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99€ al mese.

Juventus-Fiorentina: info biglietti e prezzi

FOX SPORTS La mappa dell'Allianz Stadium

I biglietti di Juventus-Fiorentina sono acquistabili attraverso il sito web di TicketOne, oppure presso le ricevitorie Listicket-TicketOne abilitate. La vendita libera inizia il 10 aprile alle 10 e termina il 20 aprile alle 18. Di seguito ecco i prezzi dei biglietti di Juventus-Fiorentina:

Tribuna ovest laterale primo anello: 150€

Tribuna ovest laterale secondo anello: 130€

Tribuna ovest secondo anello: 140€

Tribuna family: 155€

Tribuna est centrale primo anello: 180€

Tribuna est centrale secondo anello: 165€

Tribuna est laterale primo anello: 150€

Tribuna est laterale secondo anello: 140€

Tribuna nord/sud est secondo anello: 110€

Tribuna nord primo/secondo anello: 45€

Tribuna sud primo/secondo anello: 45€

Tribuna ospiti: 45€

Juventus-Fiorentina: quote 1X2 e pronostico

Il pronostico dei bookmaker per Juventus-Fiorentina è in favore dei bianconeri. L'1 raggiunge la quota massima di 1.45 su Bwin, mentre il 2 è quotato 9 su Bet365. Ecco le quote 1X2 ed il pronostico di Juventus-Fiorentina:

Bet365

1: 1.4

X: 4.5

2: 9

Unibet

1: 1.42

X: 4.4

2: 8

Bwin

1: 1.45

X: 4.25

2: 8

William Hill

1: 1.4

X: 4.5

2: 9

Betway