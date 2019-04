Lo stesso discorso vale per Paulo Dybala, nettamente svalutato a livello economico per colpa dell’inserimento di Ronaldo

Non solo Higuain. Per Capello, Ronaldo ha fatto svalutare anche Dybala:

Stavolta Cristiano Ronaldo non è riuscito a fare il miracolo. Dopo la tripletta realizzata contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League, il portoghese ha segnato altre due reti nel doppio confronto contro l'Ajax che però non sono bastate per arrivare in semifinale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK