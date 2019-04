Giornata esaltante per il tennis italiano che porta due giocatori nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo grazie alle imprese di Fabio Fognini e di Lorenzo Sonego, che battono rispettivamente Alexander Zverev e Cameron Norrie in due set

19/04/2019

Fabio Fognini ha battuto il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 7-6 (8-6) 6-1 sul campo Ranieri III qualificandosi per i quarti di finale del Monte-Carlo Rolex Masters per la seconda volta in carriera sei anni dopo l’entusiasmante cavalcata che lo portò fino alla semifinale. Il trentunenne di Arma di Taggia ha raggiunto i quarti di finale in un torneo Masters 1000 per la quinta volta in carriera e inseguirà la terza semifinale in questa categoria di tornei dopo quelle raggiunte a Montecarlo nel 2013 e a Miami 2017. Fognini ha battuto Zverev per la prima volta in carriera dopo le due sconfitte subite nei precedenti scontri diretti a Roma e a Pechino nel 2017.

Con la vittoria sul giovane tedesco Fognini ha battuto un giocatore appartenente alla top 3 del Ranking mondiale per la terza volta in carriera dopo le precedenti vittorie su Rafa Nadal a Rio de Janeiro nel 2015 e su Andy Murray a Roma nel 2017. Fognini ha realizzato il primo break nel quinto game, ma Zverev ha subito tolto la battuta nel game successivo. L’azzurro ha dovuto servire due volte per rimanere nel primo set sul 4-5 e sul 5-6, ma è riuscito a tenere il servizio in entrambe le occasioni portando il primo set al tie-break. Fognini ha mancato il primo set point sul 6-5 dopo un errore con il dritto, ma ha trasformato la seconda opportunità sul 7-6 con uno smash aggiudicandosi il tie-break per 8-6. Fognini ha vinto il secondo set per 6-1 con due break nel secondo e nel sesto game.

Il prossimo avversario sarà il giovane croato Borna Coric, che ha battuto il francese Pierre Hugues Herbert per 6-4 6-2 con due break nel primo set e uno nel secondo set. Coric si allena nella vicina Bordighera nell’Accademia del tennis aperta lo scorso anno dal suo allenatore Riccardo Piatti. Fognini ha battuto Coric nell’unico confronto diretto giocato a Umago nel 2014 quando il tennista di Zagabria aveva diciassette anni.

Non è stato il miglior match della mia carriera ma ci sono andato vicino. Le condizioni erano difficili a causa del vento. Ho sentito dolore al gomito ma vado avanti

Sonego si qualifica per il primo quarto di finale in un Masters 1000

Lorenzo Sonego

Continua la settimana da sogno di Lorenzo Sonego, che ha centrato l’ingresso nei quarti di finale di un Masters 1000 per la prima volta nella sua carriera grazie al successo sul britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e 25 minuti di gioco. Il ventitreenne torinese, attualmente numero 96 del mondo, arrivava dai quarti di finale del torneo di Marrakesh di settimana scorsa. Dopo la sconfitta con il francese Jo-Wilfried Tsonga nel torneo marocchino il tennista allenato da Giampiero “Gipo” Arbino è arrivato direttamente a Montecarlo per disputare le qualificazioni del Masters 1000 monegasco. Dopo le vittorie contro Andreas Seppi nel derby italiano del primo turno, Karen Khachanov e Cameron Norrie il tennista piemontese è diventato il primo giocatore uscito dalle qualificazioni a raggiungere i quarti di finale a Montecarlo dal 2011. Con il risultato di Montecarlo Sonego salirà alla posizione numero 65 del Ranking ATP.

Sonego ha avuto una partenza sprint portandosi sul 4-0 in suo favore nel primo set con un doppio break di vantaggio. Il tennista italiano ha avuto altre due palle break nel quinto game, ma Norrie le ha salvate tenendo il servizio per la prima volta nell’incontro. Sonego ha salvato una palla break prima di concludere agevolmente il primo set per 6-2. Ha costruito tre palle break nel terzo game del secondo set ma Norrie è riuscito ad annullarle tutte. Sonego ha sfruttato il quarto break point e ha tenuto il servizio nei game successivi portandosi sul 5-4. Nel momento di servire per il match nel decimo game Sonego ha subito il controbreak. Sonego è riuscito a piazzare il break decisivo nell’undicesimo game prima di concludere il match sul suo servizio.

Il prossimo avversario dell’ex calciatore delle giovanili del Torino sarà il serbo Dusan Lajovic che ha battuto il campione del torneo di Indian Wells 2019 Dominic Thiem 6-3 6-3 centrando i quarti di finale in un torneo Masters 1000 per la seconda volta in carriera dopo quelli raggiunti a Madrid nel 2018.

Il miglior momento della mia vita. Ho ottime sensazioni dopo aver battuto Seppi, Khachanov e Norrie. Le condizioni sono fantastiche e il pubblico è straordinario

Per trovare due tennisti italiani nei quarti di finale dello stesso Masters 1000 bisogna risalire al torneo di Amburgo del 2005 quando centrarono questo traguardo Andreas Seppi e Filippo Volandri.

Nadal conquista i quarti di Montecarlo per la quindicesima volta in carriera

Il “Re” della terra battuta Rafael Nadal continua la sua corsa verso il dodicesimo successo a Montecarlo vincendo il suo ottavo di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-4 6-1 nella rivincita della semifinale di Montecarlo dell’anno scorso vinta dallo spagnolo. Nadal ha vinto 12 dei 13 confronti diretti con il bulgaro e si è qualificato per i quarti di finale di Montecarlo per la quindicesima volta in carriera. Dimitrov ha recuperato un break di svantaggio nel settimo game, ma Nadal ha realizzato un secondo break nel decimo game aggiudicandosi il primo set per 6-4. Nadal ha dominato il secondo set per 6-1 con due break nel secondo e nel sesto game aggiudicandosi la diciassettesima partita consecutiva al Rolex Masters di Montecarlo. Rafael affronterà ora l’argentino Guido Pella, che ha superato il ventiseienne palermitano Marco Cecchinato per 6-4 4-6 6-4.

Novak Djokovic, due volte vincitore a Montecarlo nel 2013 e nel 2015, ha superato lo statunitense Taylor Fritz per 6-3 6-0 in appena 68 minuti. Nadal e Djokovic sono gli unici due giocatori della top 10 ancora in corsa a Montecarlo dopo le eliminazioni di Stefanos Tsitsipas e di Dominic Thiem.

Tsitsipas ha perso il quarto confronto diretto con l’emergente russo Danil Medvedev per 6-2 1-6 6-4. Medvedev ha centrato il primo quarto di finale della sua carriera in un Masters 1000 e il secondo successo contro un top 10 del Ranking ATP. Dopo un break e un controbreak nel secondo e terzo game del set decisivo Medvedev ha realizzato break nel decimo game concludendo la partita al secondo match point. Medvedev sarà l’avversario di Djokovic nei quarti di finale. Danil Medvedev: