Il pilota finlandese punta a replicare quanto fatto da Nico, che nel 2016 riuscì a battere Lewis e a vincere il titolo.

Se prima dell'inizio del campionato 2019 di Formula 1 ci avessero detto che Valtteri Bottas sarebbe stato il principale contendente al titolo di Lewis Hamilton, probabilmente non ci avremmo creduto. Sono passate solamente tre gare e dunque è presto per le sentenze, ma la classifica in questo momento dice che è il finlandese il rivale del campione in carica.

I piloti Mercedes sono già in fuga dopo le tre doppiette realizzate tra Australia, Bahrain e Cina. I punti di Hamilton sono 68, mentre quelli del compagno 62. Bottas ha vinto a Melbourne, prendendosi anche il bonus del giro veloce, mentre l'inglese ha trionfato a Sakhir e Shanghai. Il prossimo gran premio sarà in Azerbaigian, sul circuito di Baku che è luogo che al 29enne pilota scandinavo piace. Nel 2017 è arrivato secondo e l'anno scorso un detrito che bucò la sua gomma posteriore destra gli negò possibilità di vincere mentre era in testa alla corsa.

Bottas sa che deve subito rispondere ai due successi del compagno per non rischiare di perdere terreno in classifica. Quest'anno si è approcciato al campionato di Formula 1 in maniera diversa rispetto al passato. Si è preparato meglio durante l'inverno e nei weekend di gara si è dimostrato più consistente. Tutti hanno notato il suo miglioramento. Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes, ha riconosciuto che Valtteri è cambiato in positivo e si è buttato alle spalle il deprimente 2018. Adesso, però, tutti si chiedono se darà davvero in grado di contendere il titolo ad un fenomeno come il suo teammate.

Per vincere il Mondiale di Formula 1 è necessario essere costanti e sbagliare pochissimo. Bisogna vincere quando è possibile farlo e ridurre al minimo i danni nelle giornate nelle quali gli avversari sono più forti. Ci sono piloti che perdono la testa, serve essere freddi e razionali nel gestire determinati momenti difficili. Questa è una delle differenze tra chi è un campione e chi no. I migliori sanno raccogliere il massimo in ogni situazione. Ovviamente gli errori e gli episodi sfortunati capitano, le corse sono anche questo, però per sconfiggere uno come Hamilton serve essere perfetti o quasi.

Non è un caso che il cinque volte campione del mondo negli ultimi cinque anni sia stato sconfitto una volta sola: nel 2016 da Nico Rosberg, allora suo compagno di box nel team Mercedes. E non è casuale neppure il fatto che, dopo quel trionfo, il figlio d'arte decise di ritirarsi dalla F1. Consapevole, probabilmente, che ripetere quell'impresa sarebbe stato difficile. Battere uno come Lewis richiede sforzi notevoli e anche un pizzico di fortuna, che non mancò a Rosberg nell'anno del suo trionfo. Il tedesco fu comunque autore di nove vittorie e ottenne altri sette podi. Altre due volte chiuse quarto e una quinto. Peggior piazzamento il settimo posto di Monaco. Unico ritiro a Barcellona, quando si scontrò proprio con il rivale ed entrambi finirono k.o. Doveroso ricordare che all'ex driver McLaren si ruppe il motore mentre era in testa in Malesia, altrimenti Nico non avrebbe potuto gioire a fine anno. In ogni caso è necessaria tanta costanza per conquistare la corona iridata della Formula 1.

Il Bottas visto in questo inizio di stagione sembra avere le carte in regola per mettere Hamilton in difficoltà e contendergli il titolo. Come detto in precedenza, si è approcciato con una mentalità diversa a questo campionato e probabilmente ha trovato la necessaria fiducia in sé stesso. Non vuole più essere una semplice seconda guida utile ad aiutare la Mercedes a vincere il Mondiale costruttori, lasciando tutta la gloria al compagno. Stavolta desidera essere protagonista ed entrare nella storia della Formula 1. Le prossime gare di Baku, Barcellona e Monaco ci potranno dire molto delle sue reali ambizioni.