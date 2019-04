Il manager del Chelsea sbotta contro le critiche sulla sua attitudine in campo internazionale: "I numeri parlano, eppure non vengo considerato un allenatore da Europa".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 19/04/2019 09:05 | aggiornato 19/04/2019 09:09

È un Maurizio Sarri scatenato quello che si presenta in sala stampa per parlare con i media europei al termine di Chelsea - Slavia Praga, partita che i Blues hanno vinto 4-3 guadagnandosi l'accesso alle semifinali di Europa League. Il tecnico toscano si è detto soddisfatto della prova della propria squadra, spiegando come non sempre sia facile rimanere sul pezzo in un momento stagionale così delicato. L'analisi parte dalla partita, ma ben presto devia sui freddi numeri perché, ancora una volta, c'è da parlare di quanto questo Chelsea non piaccia alla gente.

Corsi e ricorsi, che durano dall'inizio della stagione, fin da quando la squadra dell'ex tecnico del Napoli ha perso la Community Shield venendo letteralmente schiacciato dal Manchester City di Pep Guardiola. La proposta di gioco marchiata Sarri è sempre di difficile assimilazione, per questo per vedere i primi risultati si è dovuto attendere qualche mese. Ma l'amore tra le due parti, in realtà, non è mai sbocciato, come confermato dalle tante critiche ricevute negli ultimi tempi.

Animi esasperati, che hanno trovato sfogo sui social network dopo la partita di andata giocata a Praga, al termine della quale il manager non ha più potuto tenere la bocca chiusa vista la situazione ormai deragliata completamente dai binari. Sarri sa che i suoi giorni al Chelsea sono quasi finiti, ma prima ci sono un'Europa League da vincere e un quarto posto in Premier League da agganciare. Due obiettivi che, a fine maggio, potrebbero permettere al tecnico di guardare tutti dall'alto verso il basso. Società compresa.

Maurizio Sarri, manager del Chelsea: il tecnico toscano ha respinto al mittente le accuse della critica riguardo la sua attitudine europea

Sarri sull'Europa League: "Basta critiche, le ho vinte quasi tutte"

Per rispondere ai suoi tanti detrattori, che lo avevano accusato di proporre un calcio noioso a tal punto da obbligare i tifosi a cambiare canale, Maurizio Sarri si era attaccato alla sue statistiche maturate in Europa League, un concetto rimarcato anche poche ore fa:

Ho vinto 18 partite su 22 in Europa League ma non sono considerato un allenatore da coppe europee.

Parole forti, che sottolineano la frustrazione di chi non solo non ne può più, ma anche di una persona che in questo momento si sente accerchiata senza nemmeno poter contare sulla presenza della società, probabilmente già stanca del lavoro dell'ex allenatore del Napoli:

La realtà dice che siamo arrivati in semifinale con 11 vittorie e un pareggio, senza contare che nei turni a eliminazione diretta è tutto più complicato: a volte esci con un pari o un episodio. Ci vuole bravura, ma anche tanta fortuna.

98 Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Chelsea v Slavia Prague - UEFA Europa League 2018/2019-foto-99

Chiudi 1 di 98

Il prossimo ostacolo si chiama Eintracht Francoforte, probabilmente la squadra più in palla dell'intera competizione. I tedeschi hanno uno dei migliori attacchi e, in questa edizione, hanno portato alla ribalta diversi giocatori interessanti. Uno di questi è Luka Jovic, recentemente riscattato dal Benfica. Un vero peccato, però, che in un'eventuale finale non ci sia la possibilità di incrociare il Napoli, al quale va l'ultimo pensiero della serata: