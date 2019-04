Il fischietto di Schio non vede un fuorigioco netto di Kostic e spiana la strada alla qualificazione in semifinale dell'Eintracht.

di Andrea Bracco - 19/04/2019 07:37 | aggiornato 19/04/2019 11:41

Daniele Orsato è il protagonista dell'ultima serata di Europa League, quella andata in archivio poche ore fa che - tra i tanti verdetti emessi - ha sancito l'eliminazione del Napoli per mano dell'Arsenal. Il fischietto di Schio però era impegnato alla Commerzbank Arena di Francoforte, dove l'Eintracht di Adi Hutter ha passato il turno battendo 2-0 il Benfica, guadagnandosi il passaggio alle semifinali della seconda competizione continentale per importanza.

Un'impresa, senza dubbio, soprattutto dopo la gara di andata dove i tedeschi erano stati seppelliti dalla tripletta e dalle giocate straordinarie del talentuoso Joao Felix. Il classe 1999 delle Aguilas e i suoi compagni avranno di che recriminare, visto che la rete del vantaggio dell'Eintracht arriva in netto fuorigioco, su una situazione che né Orsato e né il suo assistente Costanzo hanno saputo leggere bene. Un errore davvero grave, che arriva dopo le tantissime polemiche nate sulle direzioni di gara in Serie A, dove quest'anno i nostri arbitri ne hanno combinate davvero tante.

L'assenza del VAR si è dimostrata ancora una volta un limite clamoroso, perché un episodio del genere non si sarebbe mai potuto verificare se ci fosse stata la tecnologia a supporto della terna arbitrale presente in campo. Invece in Europa League il VAR arriverà soltanto nella prossima stagione, quando finalmente anche i club "minori" avranno diritto ad avere più controllo e precisione sulle varie situazioni di gioco durante tutto l'arco della manifestazione. La buona notizia però è che, in occasione della finale di quest'anno in programma a Baku, la UEFA ha imposto l'uso della tecnologia, che quindi farà il suo esordio ufficiale tra poco più di un mese.

Europa League, la moviola: errore grossolano di Orsato, centimetri fatali per Milik

Sull'episodio in sé non c'è molto da discutere, visto che la posizione di Filip Kostic è nettamente al di là della linea dei difensori portoghesi quando il suo compagno Gacinovic scaglia un tiro da fuori area che, dopo essersi infranto sul palo, l'esterno serbo ribadirà in rete. Orsato non ci ha pensato due volte a indicare il cerchio di centrocampo, ma l'atteggiamento ancora più clamoroso sta nella gestione di Alessandro Costanzo, guardalinee e collaboratore del fischietto italiano, che - probabilmente coperto - non ravvisa una posizione irregolare facilmente riscontrabile anche a velocità naturale.

L'errore è clamoroso e pesante, perché dà il via alla rimonta di un Eintracht poi qualificatosi alle semifinali di Europa League. Nel postpartita il Benfica ha protestato per l'accaduto, ma ormai il danno di Orsato e soci era già andato in archivio. Meno grave ai fini del risultato finale l'episodio che ha portato all'annullamento di un gol segnato da Arkadiusz Milik in Napoli - Arsenal, partita che la squadra di Carlo Ancelotti ha perso 1-0 davanti ai propri tifosi sfoderando una prestazione largamente insufficiente.

Il "misfatto" si è concretizzato al 23esimo minuto del primo tempo, quando Lorenzo Insigne ha pescato il polacco in area di rigore permettendogli di battere il portiere ospite, con l'arbitro rumeno Ovidiu Haţegan pronto a ravvisare un fuorigioco millimetrico su imbeccata del proprio assistente. Nel prosieguo del match non ci sono stati altri particolari avvenimenti degni di menzione, se non qualche gestione un po' particolare dei cartellini. Poco da segnalare anche in Valencia - Villarreal e Chelsea - Slavia Praga, partita estremamente divertente e condotta in maniera impeccabile dal signor Damir Skomina, uno dei migliori fischietti attualmente presenti in Europa.