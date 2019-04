Al Castellani va in scena un match decisivo per la lotta salvezza.

di Redazione Fox Sports - 19/04/2019 14:03 | aggiornato 19/04/2019 14:08

Empoli-SPAL è il match decisivo per la lotta salvezza valido per la 33ª giornata di Serie A.

La gara si gioca al Castellani di Empoli sabato 20 aprile alle 15.

L'arbitro di Empoli-SPAL è Rocchi, supportato da Del Giovani e Preti, Ghersini nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Giacomelli, con il supporto di Fiorito.

Statistiche e curiosità di Empoli-SPAL

Getty Images L’attaccante dell’Empoli, Francesco Caputo, è il giocatore che ha segnato più reti in questa Serie A con la propria squadra in svantaggio (sette gol).

Nessun giocatore in questa Serie A ha fornito più assist su palla inattiva del centrocampista della SPAL Jasmin Kurtic: tre, arrivati tutti nel corso delle ultime sei trasferte nella competizione.

Bartlomiej Dragowski ha effettuato 17 parate nell’ultimo match contro l’Atalanta, tante quante nelle sue prime sette partite di Serie A disputate con la maglia dell’Empoli.

L’Empoli è la squadra che ha subito più tiri nello specchio in questo campionato (188).

Solo il Cagliari (14) ha segnato più gol di testa della SPAL (12) in questa Serie A; i ferraresi avevano chiuso lo scorso campionato penultimi in questa graduatoria (cinque), dietro solo al Crotone (tre).

La SPAL ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Serie A (1P), soltanto un successo in meno di quanti ne aveva ottenuti nella precedente parte della stagione in campionato (cinque in 27 incontri).

La SPAL è la squadra che ha raccolto più punti rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto del campionato: (sette: 35 v 28 punti).

Solo la Juventus (18) è imbattuta da più incontri casalinghi dell’Empoli (cinque: 3V, 2N) nella Serie A in corso.

L’Empoli è imbattuto da cinque incontri casalinghi di Serie A (3V, 2N), non arriva a sei gare interne consecutive senza sconfitte nella competizione da maggio 2016.

Empoli e SPAL hanno pareggiato 2-2 nell’unico precedente in Serie A, nel match d’andata di questo campionato.

Empoli-SPAL: dove vederla in TV e streaming

Empoli-SPAL sarà trasmessa in diretta TV da Sky sul canale Sky Sport 255. Per vedere Empoli-SPAL in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma accessibile soltanto dagli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Probabili formazioni di Empoli-SPAL

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Oberlin, Caputo.

Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Oberlin, Caputo. SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Costa; Floccari, Petagna.

Empoli-SPAL: info biglietti e prezzi

I biglietti di Empoli-SPAL sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket autorizzati oppure online sul sito di Vivaticket. La vendita dei biglietti inizia il 16 aprile e finisce il 19 aprile, dopo sarà possibile acquistare i tagliandi solo presso la biglietteria dello stadio. Ecco i prezzi dei biglietti di Empoli-SPAL:

Poltronissima: 150€

Poltrona: 85€

Tribuna inferiore: 60€

Maratona superiore centrale: 55€

Maratona superiore laterale: 50€

Maratona Inferiore: esaurita

Curva nord: 25€

Curva sud ospiti: 25€

Empoli-SPAL: pronostico e quote 1X2

Il pronostico di Empoli-SPAL è favore dei padroni di casa, con la quota dell'1 che raggiunge 2.15 su Bet365. Il 2 invece arriva a 3.75 su BetWay. Ecco le quote di Empoli-SPAL:

BetWay

1: 2.05

X: 3.4

2: 3.75

Bwin

1: 2.1

X: 3.3

2: 3.7

Bet365

1: 2.15

X: 3.25

2: 3.6

Unibet