Risale a due decenni fa l'ultimo successo italiano nell'allora Coppa UEFA, quando sul tetto d'Europa salirono i Ducali di Malesani e della coppia d'attacco Crespo - Chiesa.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 19/04/2019 16:23 | aggiornato 19/04/2019 16:28

Vent'anni tondi tondi. È questo il tempo passato dall'ultimo trionfo italiano in Europa League a oggi. A salire sul trono per l'ultima volta fu il Parma, probabilmente una delle migliori squadre italiane degli anni '90 per quanto riguarda il nostro calcio. A dimostrazione di questo c'è proprio quella famosa partita giocata allo stadio Luzhniki di Mosca, dove i Ducali schiacciarono senza pietà l'Olimpique Marsiglia, club nel quale allora giocava gente di primissima qualità come Cristophe Dugarry, Fabrizio Ravanelli e William Gallas. Il 3-0 finale non rende però l'idea della superiorità tecnica che, quella sera, rimarcò ancora una volta come il Parma fosse da considerare un top team europeo a tutti gli effetti.

Le fotografie di quell'impresa sono nitide e impresse nella memoria di ogni amante del calcio ancora oggi, a 20 anni da quel successo. In alcune di queste fa capolino Alberto Malesani, personaggio pittoresco ma ai tempi allenatore clamorosamente innovativo, uno dei primi a imporre a livello internazionale la funzionalità della difesa a tre. Se oggi il tecnico veronese ha assunto un'identità quasi macchiettistica che lo ha ingiustamente reso vittima di battute e meme di basso livello, una volta la sua figura era considerata di riferimento per tutto il calcio. Poi è ovvio, in campo ci vanno i giocatori, ed ecco che - andando a scorrere i nomi che componevano quella rosa - si può facilmente intuire il motivo per il quale la cavalcata europea fu ampiamente prevedibile.

Che la stagione del Parma si sarebbe rivelata straordinaria si era già capito dal ruolo di protagonista recitato dalla squadra in Serie A e dalla vittoria della Coppa Italia, arrivata pochi giorni prima della finale di Europa League giocata in terra russa. Al via Malesani si presenta con un modulo diventato ormai un vero e proprio marchio di fabbrica: il 3-4-1-2 è costruito sulla solidità di un terzetto difensivo qualitativamente clamoroso, dove ognuno dei tre centrali sa fare tutto e lo sa fare bene. Il reparto è comandato da Nestor Sensini, argentino elegante e primo regista della squadra. Ai suoi lati agiscono due giocatori che, di lì a poco, faranno la fortuna della Juventus: si tratta ovviamente di Lilian Thuram e Fabio Cannavaro, baluardi di una squadra diventata storica per i tanti traguardi raggiunti.

Alberto Malesani e Hernan Crespo festeggiano con i tifosi una vittoria del Parma: alla fine della stagione 1998/99 arriverà anche la Coppa UEFA

Mosca, 1999: il Parma vince l'Europa League

Il trio agisce davanti al giovane Gianluigi Buffon: a 23 anni il portierone cresciuto nel vivaio emiliano si appresta a vincere il suo primo e unico trofeo europeo per club. Quella contro il Marsiglia sarà una partita che lo vedrà inoperoso a tal punto che la regia della RAI, allora l'emittente incaricata di trasmettere il match, andrà più volte a cercarlo di proposito per vederlo urlare e caricare i compagni, con la palla quasi sempre in movimento nella metà campo avversaria. Le fasce sono affidate a due gregari come Diego Fuser, elegante laterale destro cresciuto nel Torino, e Paolo Vanoli, schierato sull'out mancino, con Alain Boghossian e Dino Baggio in cabina di regia.

Tra le linee, a supporto della coppia d'attacco composta da un duo atomico rappresentato da Enrico Chiesa e Hernan Crespo, si muove Juan Sebastian Veron. La Brujita è l'allenatore in campo di questo Parma: dai suoi piedi passano tutte le azioni migliori della squadra, i compagni gli affidano continuamente palloni da gestire e, soprattutto, con quel piede destro che si ritrova ogni giocata è un potenziale pericolo. La prima arriva verso la metà del primo tempo, quando un suo pallone innocuo viene svirgolato da un disattento Laurent Blanc e finisce sui piedi di Crespo, abile a scavalcare Porato per il gol del vantaggio.

Pochi minuti dopo arriva il raddoppio, sviluppato interamente sulle due catene laterali: Fuser sgasa sulla destra puntando il fondo del campo per servire una palla perfetta sul secondo palo, sulla quale si avventa Vanoli saltando più in alto di tutti. Il match si chiude virtualmente qui: l'OM prova a reagire ma le tante assenze, figlie di una mega rissa inscenata alla fine della semifinale di ritorno vinta contro il Bologna, hanno decimato la squadra allenata da Rolland Courbis. Che, nella ripresa, subisce il gol 3-0, nato ancora da una combinazione tra Veron e Crespo poi finalizzata da Chiesa. Il resto è accademia: Malesani manda in campo Stefano Fiore, Abel Balbo e il funalmbolico Faustino Asprilla, ma l'unica attesa è per la festa che si scatenerà al fischio finale.

Parma sul tetto d'Europa: il cammino

La cavalcata del Parma verso la finale di Europa League è cominciata dai 32esimi di finale, dove la truppa comandata da Malesani si è trovata subito in difficoltà nell'affrontare il Fenerbahce. L'inizio infatti non è dei più promettenti, con Buffon costretto a fare gli straordinari in quel di Istanbul per permettere ai suoi di portarsi a casa una sconfitta di misura. L'1-0 maturato in Turchia però viene ribaltato al ritorno, quando al Tardini i Ducali vanno avanti grazie a un autogol e a una rete di Crespo, qualificandosi solo nel finale grazie a Boghossian, decisivo nell'annullare il momentaneo 2-1 segnato da Balijc.

Nel turno successivo, che vede anche impegnate Roma e Bologna, arriva un'altra doppia sfida molto complicata. Nella partita di andata giocata a Cracovia, è una rete di Chiesa in avvio a illudere il Parma, raggiunto poi nella ripresa da un coriaceo Wisla. Che, al ritorno, deve però arrendersi sotto i colpi di un ispiratissimo Stefano Fiore, bravo a segnare la rete del vantaggio per poi propiziare l'autorete di Zajac - autore del momentaneo pari - nella ripresa. Il Tardini è un fortino praticamente inespugnabile, come conferma anche la prestazione sfoderata agli ottavi di finale contro i Rangers: dopo l'1-1 di Ibrox (gol di Balbo e Wallace), i Gers vengono spazzati via 3-1 al ritorno dalle reti del sempre incontenibile Balbo, Fiore e Chiesa.

Il gioco comincia a diventare serio a partire dai quarti, dove il Parma incontra probabilmente una delle due squadre più forti della sua intera campagna stagionale. La squadra però ha preso consapevolezza nei propri mezzi, come testimonia il 6-0 rifilato a un Bordeaux a tratti irriconoscibile. Il tutto, dopo aver perso 2-1 in Francia: nella settimana che porta al match di ritorno i leader della squadra ci mettono la faccia e promettono una prestazione gagliarda, tradotta in campo dalle doppiette di Crespo e Chiesa, corredate dai gol di Sensini e Balbo.

L'ultimo ostacolo prima della finale si chiama Atletico Madrid: la stagione è entrata già nel vivo e il Parma si gioca ancora diversi obiettivi, ma la squadra in campo vola a tal punto da spazzare via i Colchoneros anche a domicilio. Al Vicente Calderon Chiesa segna una doppietta straordinaria, completata dal graffio del solito Crespo. I due sono in un momento smagliante ma vanno dosati, così Malesani in vista del ritorno lascia fuori l'argentino buttando dentro Balbo. La scelta ancora una volta paga: saranno lui e il solito Chiesa a scrivere il 2-1 finale su un Atletico Madrid decisamente ridimensionato.

Gli uomini chiave della squadra: brilla la coppia d'attacco

Se qualcuno si andasse a recuperare le interviste rilasciate dai protagonisti all'epoca, probabilmente si stupirebbe ad ascoltare la quantità di volte in cui Malesani batteva sul tasto del gruppo. Il punto di forza del Parma anni '90, al di là dei fattori extracampo che poi ne caratterizzeranno la lenta deflagrazione, sta proprio nella forza di un collettivo qualitativamente eccelso. Un mix di situazioni che hanno portato la squadra a overperformare in più situazioni, grazie soprattutto a un reparto composto solo da pezzi da novanta.

Inutile dire che il trionfo del 1999 ha principalmente il volto di Enrico Chiesa e Hernan Crespo: il primo, con i suoi 8 gol, si è laureato capocannoniere dell'Europa League, mentre il secondo ha segnato a raffica reti decisive nei momenti più delicati. Di Juan Sebastian Veron si è detto abbastanza, sia allora che oggi: la Brujita è stato probabilmente il centrocampista più elegante della storia parmigiana, un concentrato di tecnica, qualità e intelligenza davvero raro da trovare nel mondo del calcio.

Poi, ovviamente, una menzione la meritano i gregari come Alain Boghossian, il cui lavoro oscuro lo ha portato a prendersi anche il centrocampo della nazionale francese, con la quale ha vinto il Mondiale del 1998 da grande protagonista. E poi Dino Baggio, altro elemento di grande solidità, figlio del Filadelfia e uno dei talenti più cristallini usciti dal vivaio del Torino, un elemento che in mezzo al campo sembrava quasi statico nel suo modo di giocare, ma in realtà portava fisico, duttilità e filtro per una difesa di spessore assoluto.

Su Buffon, Cannavaro e Thuram, invece, non c'è molto da aggiungere: ai tempi del Parma si erano appena affacciati al grande calcio internazionale, esplodendo in gialloblu e contribuendo a scrivere grandi pagine recenti dello sport più bello del mondo. Bello e appassionante, quasi quanto la vittoria di un gruppo che, in quella fredda serata moscovita, ha unito tutti i tifosi italiani sotto un'unica bandiera ducale. Perché non voler bene a quel Parma era decisamente impossibile, soprattutto per il calcio espresso e per la grande cavalcata che aveva contribuito a riportare il movimento italiano sul tetto - seppure quello minore - d'Europa.