di Antonio Gargano - 19/04/2019 17:26 | aggiornato 19/04/2019 17:31

Le 4 semifinaliste della Champions League 2018/2019 sono emerse non solo da una superiorità tecnica dimostrata sul campo, ma anche dalla trasparenza delle decisioni arbitrali. L'introduzione del VAR ha cambiato le sorti della fase ad eliminazione diretta, nonostante siano rimaste in piedi numerose polemiche sull'interpretazione del regolamento.

Tottenham, Ajax, Liverpool e Barcellona arrivano a giocarsi il trofeo dopo aver vissuto il momento thriller della comunicazione tra arbitro e sala VAR. Alla gioia dei qualificati si è alternata la delusione e la rabbia di chi è stato eliminato, come la Roma in Portogallo. Ma non sono mancati commenti schietti come quello di Pep Guardiola, dopo l'uscita di scena contro gli Spurs per un gol annullato dalla tecnologia a tempo scaduto:

Faccio i miei complimenti al Tottenham. Io sono per un calcio onesto, l'arbitro va aiutato. Un fuorigioco è un fuorigioco, non si può contestare. Lo sport sta diventando più onesto e trasparente grazie al VAR, questo è ciò che importa più del risultato che abbiamo ottenuto contro i nostri avversari.

Dagli ottavi in poi, ben 12 decisioni prese con l'assistenza del VAR hanno spostato l'ago della bilancia in termini di qualificazione alla fase successiva della Champions League. Questo l'elenco delle partite in cui la tecnologia ha dato il suo contributo in maniera decisiva:

In 24 partite di Champions League ad eliminazione diretta tra ottavi e quarti, il VAR è stato determinante nelle decisioni arbitrali in poco meno del 50% dei match. Quasi metà delle partite disputate avrebbero potuto prendere una piega diversa e, di fatto, cambiare le sorti di un'intera stagione per la squadra che avrebbe beneficiato della decisione errata o ne sarebbe stata penalizzata.

Ajax-Real Madrid 1-2

Nell'andata degli ottavi alla Johann Cruijff Arena, l'Ajax fa i conti con il gol annullato a Tagliafico sul punteggio di 0-0. Sulla traiettoria dell'argentino, infatti, Tadic è in fuorigioco e ostacola la visuale di Courtois. Skomina consulta il VAR e annulla la rete del possibile vantaggio.

Ajax-Real Madrid, annullato il possibile vantaggio di Tagliafico

Schalke-Manchester City 2-3

Sul punteggio di 1-0 per il Manchester City, lo Schalke cerca il gol per riequilibrare l'andata degli ottavi. Caligiuri lascia partire un pallone che tocca il braccio di Otamendi: l'arbitro assegna il calcio d'angolo, prima della consultazione del VAR che porta all'assegnazione del calcio di rigore realizzato da Bentaleb.

Schalke-Manchester City, il rigore di Bentaleb pareggia momentaneamente i conti

Atletico Madrid-Juventus 2-0

Doppio caso nel match tra colchoneros e bianconeri. Nel primo tempo, il contatto tra Diego Costa e De Sciglio viene considerato in area e l'arbitro assegna il rigore, ma il VAR evidenzia che il fallo è avvenuto fuori area. Nel secondo tempo, invece, Morata segna il gol dell'ex, convalidato dal direttore di gara, ma dall'analisi dell'episodio emerge l'intervento falloso su Chiellini prima di colpire a rete: gol annullato.

Morata spinge Chiellini prima del gol che poi verrà annullato dal VAR

PSG-Manchester United 1-3

Momento thrilling al Parc des Princes, con la qualificazione ai quarti di finale in bilico. Al 94', il pallone di Diogo Dalot colpisce il braccio di Kimpembe in piena area: rigore inizialmente non concesso, poi assegnato dopo la revisione al VAR. Rashford segna il 3-1 che vale la qualificazione a tempo scaduto.

Rashford batte Buffon, il Manchester United elimina il PSG grazie al rigore concesso dal VAR

Porto-Roma 3-1

La Roma esce agli ottavi per la decisione del VAR al minuto 117. A 3 minuti dai calci di rigore, Florenzi trattiene Fernando in area: il pallone sfila sul fondo senza nessun fischio di Cakir, poi la tecnologia decreta il penalty per il Porto. Alex Telles firma il 3-1 dagli 11 metri e manda i portoghesi ai quarti.

Altro rigore, altro 3-1: Alex Telles elimina la Roma dopo che il VAR segnala la trattenuta di Florenzi su Fernando

Manchester City-Schalke 7-0

A risultato ormai acquisito, il VAR convalida il momentaneo 4-0 di Sterling. L'attaccante inglese è considerato in fuorigioco sul cross di Sané, ma l'arbitro controlla il monitor e conferma la posizione regolare nell'azione dei Citizens, cambiando la decisione iniziale.

Sterling è in posizione regolare, il VAR convalida il suo gol del momentaneo 4-0 in Manchester City-Schalke

Tottenham-Manchester City 1-0

Il primo episodio dei quarti di finale accade nel nuovo stadio del Tottenham. Il tiro di Sterling viene intercettato dal braccio di Rose, ma l'intervento del difensore non viene sanzionato. Kuipers viene richiamato e analizza l'azione al VAR: fallo di mano e rigore poi sbagliato da Aguero.

Lloris vola, Aguero spreca il rigore assegnato dal VAR in Tottenham-Manchester City

Barcellona-Manchester United 3-0

Dopo 11 minuti di partita al Camp Nou, Brych assegna un rigore al Barcellona. Decisione contestata e rivista al VAR, grazie al quale l'arbitro si accorge che Fred tocca il pallone prima di Rakitic e non commette fallo. Penalty non concesso.

Fred tocca il pallone prima di Rakitic, l'arbitro consulta il VAR e cambia decisione: rigore non concesso

Juventus-Ajax 1-2

Cristiano Ronaldo porta in vantaggio la Juventus con un colpo di testa su calcio d'angolo. Nella mischia, Veltman va a terra e l'Ajax protesta. Turpin controlla l'azione al VAR, dove si nota che la caduta è causata dal movimento di de Ligt. Il gol viene convalidato.

L'arbitro consulta il VAR, poi convalida il gol di Cristiano Ronaldo contro l'Ajax

Porto-Liverpool 1-4

Dopo il 2-0 dell'andata, il Liverpool passa in vantaggio anche in casa del Porto. Mané segna dopo 28 minuti ma viene considerato in fuorigioco: il VAR ribalta la decisione iniziale e conferma la posizione regolare dell'attaccante senegalese, che spiana la strada ai Reds.

Mané porta il Liverpool in vantaggio, il VAR ribalta la decisione iniziale

Manchester City-Tottenham 4-3

Nel match finora più elettrizzante della Champions League 2018/2019, il Tottenham si qualifica con un gol di Llorente convalidato dall'arbitro prima e dopo l'analisi al VAR: nessun fallo di mano dell'attaccante spagnolo. Annullato, invece, il gol di Sterling al 94', che avrebbe consegnato la qualificazione al Manchester City: prima di fornire l'assist al compagno di squadra, Aguero è in fuorigioco quando riceve palla.