Le Coq Sportif di nuovo sponsor tecnico del Camerun dopo il 1982

di Antonio Cunazza - 19/04/2019 16:13 | aggiornato 19/04/2019 16:18

Un ritorno al passato. Questa la scelta della Nazionale di calcio del Camerun, che ritrova Le Coq Sportif come sponsor tecnico dopo quasi quarant'anni. Il marchio francese, che in questa stagione produce le divise di Fiorentina e Saint-Étienne, ha annunciato l'accordo ufficiale con i "Leoni indomabili" alla vigilia della Coppa d'Africa che si giocherà in estate.

Per il Camerun è una svolta importante, dopo vent'anni di partnership con Puma. L'azienda tedesca non aveva solo disegnato le maglie da gioco, in questi anni, ma aveva anche tracciato e creato un'identità grafica e comunicativa per la Nazionale africana: dalla maglia smanicata dei Mondiali 2002 (giudicata "irregolare" dalla FIFA, con l'obbligo di giocare quel torneo con una maglietta in più sotto la divisa) fino ai disegni tribali ed evocativi della tradizione camerunense negli ultimi anni.

Le Coq Sportif (la marca que ha diseñado los uniformes más bonitos en la maldita historia) vuelve a vestir a una selección. A la de Camerún. pic.twitter.com/CdAiVp3JL4 — Mr. Bojangles (@alfunks) April 18, 2019

Ora il ritorno allo storico marchio francese che ha scritto pagine importanti del calcio mondiale negli anni '80, cominciando proprio dal Camerun e dalla sua prima presenza a un Mondiale, nel 1982. Per Le Coq Sportif si tratta di un ritorno in Africa, dopo aver vestito l'Algeria (2004-09) e il Senegal (2002-05).

Roger Milla e Claudio Gentile si contendono la sfera durante Italia-Camerun, ai Mondiali 1982

Camerun e Le Coq Sportif, un binomio che riporta ai Mondiali 1982

La partnership fra la Nazionale del Camerun e il marchio francese riporta immediatamente ai fasti del calcio anni '80, e in particolare al Mundial 1982. Torneo indimenticabile per l'Italia campione, e vestita proprio da Le Coq Sportif, segnò un passo storico anche per i "Leoni indomabili" che arrivavano al debutto assoluto in un Campionato del Mondo.

Guidati dalla leggenda, Roger Milla, i camerunensi giocarono una delle partite del torneo proprio contro gli azzurri al Balaídos di Vigo, in quell'1-1 che li vide rimanere fuori dalla fase finale in favore proprio dell'Italia. Da quel Mondiale, Le Coq Sportif accompagnò il Camerun nel suo percorso di lancio verso il panorama calcistico mondiale fino al 1989, alla vigilia di Italia '90 e della vittoria a sorpresa contro l'Argentina.

Le Coq Sportif ha segnato l'estetica del calcio anni '80: in quella decade, oltre a Italia e Camerun, è stato sponsor tecnico dell'Argentina (campione del mondo 1986), dell'Aston Villa (campione d'Europa 1982), ha legato il suo nome a Nazionali emergenti come gli Stati Uniti (1979-83) e affermate come la Spagna (1984-1992), oltre ad avere una grande diffusione fra i club inglesi fino a metà anni '90.