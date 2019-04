Partito fortissimo in Spagna, il bomber portoghese ha finito per segnare solo 2 gol negli ultimi 7 mesi e difficilmente gli andalusi spenderanno i 39 milioni del riscatto.

Le più contente, se dovesse tornare, saranno le "sciure" rossonere, quelle che più ci erano rimaste male quando nell'ultimo mercato estivo il bell'André Silva era stato ceduto dal Milan al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 39 milioni di euro.

Arrivato al club rossonero dal Porto nel 2017 per 38 milioni, l'allora 21enne attaccante che, va detto, in patria segnava a raffica non aveva tardato a manifestare una sorta di idiosincrasia nei confronti della Serie A: il primo gol era arrivato a marzo, il secondo pure, una settimana dopo, e poi stop. Il tutto in 24 partite disputate.

L'avvocato Agnelli avrebbe tagliato corto e lo avrebbe accomunato a Boniek, che lui definiva il bello di notte, visto che il bomber portoghese riservava le sue prove migliori alle serate europee. Sì, è vero che i macedoni dello Shkendija erano poco più di dilettanti e quelli dell'Austria Vienna solo lontani parenti dei grandi maestri del calcio danubiano, ma fra qualificazioni ed Europa League, il ragazzo aveva comunque pur sempre segnato 6 gol.

Calciomercato Milan: aumentano le possibilità di rivedere André Silva in rossonero

Calciomercato Milan, torna André Silva?

Nel calciomercato estivo, poi, si era aperta la possibilità per il Milan di prendere Higuain, disponibile a prezzi di saldo nell'affare Cristiano Ronaldo, e quando si erano fatti avanti quelli del Siviglia, specialisti nel rivitalizzare giocatori in difficoltà, nessuno fece difficoltà alla cessione in prestito. Quando poi André Silva aveva cominciato col botto la sua esperienza andalusa, Leonardo aveva iniziato a far conto sui 39 milioni del riscatto che sarebbero venuti proprio comodi.

Solo 2 gol in Serie A per André Silva

La tripletta al Rayo Vallecano all'esordio in Liga, infatti, lo aveva già posto a livelli più alti di un anno in Serie A, ma a far ancora più rumore era stata la doppietta rifilata a settembre al Real Madrid di Lopetegui, seguita tre giorni dopo da un'altre rete sul campo dell'Eibar: il settimo gol in altrettanti match di Liga ne certificava la rinascita. Peccato però che si trattasse di un fuoco di paglia: da allora infatti sono passati quasi 7 mesi e Silva, fatta salva la Copa del Rey, ha segnato soltanto 2 gol, uno a novembre al Valladolid e uno a gennaio al Levante. Zero, invece, in tutta l'Europa League, qualificazioni comprese.

Illusoria la doppietta di settembre al Real Madrid

Vice-Piatek o pedina di scambio?

Se aggiungiamo poi che nelle ultime settimane si è pure aggiunto un guaio al tendine rotuleo, sembra proprio da escludere che le prossime trattative di mercato del Milan potranno contare sui 39 milioni del Siviglia. André Silva tornerà a Milanello e si giocherà il posto di vice-Piatek con Cutrone, a meno che mago Leonardo non riesca a inventarsi qualcosa, inserendolo come contropartita in qualche trattativa estiva, a partire magari da quella col Marsiglia per Thauvin.