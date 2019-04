Iniziata l'asta per il talento ex Inter: respinta una prima offerta bianconera, ma piace anche a Bayern, Arsenal e Chelsea. La società giallorossa è però intenzionata a tenerlo.

di Luca Guerra - 19/04/2019 11:21

Che Nicolò Zaniolo sia il sogno proibito di tante big del calciomercato europeo, non è certo un mistero. Che la Roma avesse respinto un'offerta ufficiale dalla Juventus pari a 50 milioni di euro, l'ha svelato La Gazzetta dello Sport. Dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano dell'Ajax, in casa bianconera si programma il futuro. Il centrocampista giallorosso è un obiettivo concreto per la rosa che verrà, ma a Trigoria non sono certo decisi a mollare il loro numero 22. Così la prima proposta arrivata da Torino è stata liquidata con un secco "no, grazie".

Italiano, giovane, talentuoso e senza paura. Zaniolo si sta consacrando come una realtà del calcio italiano in questa stagione, nella quale ha messo insieme 32 presenze, 6 reti e 2 assist tra campionato e coppe (da incastonare la doppietta al Porto negli ottavi di Champions League), e la Roma vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo, garantendogli anche un miglioramento del contratto, oggi in scadenza nel giugno 2023. Prima, però, occorrerà respingere le sirene di calciomercato.

Il valore di Zaniolo, ormai anche una presenza fissa nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, cresce di partita in partita e il calciatore ha dimostrato maturità anche fuori dal campo, abile nello schivare le polemiche e affiancando alle garanzie di rendimento quelle di serietà. Anche per questo tra i temi caldi dell'agenda della Roma c'è l'adeguamento del suo contratto, che oggi vale uno stipendio inferiore ai 300mila euro a stagione. Un incontro con l'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, è in calendario ma prima il club giallorosso vuole affrontare un momento cruciale dell'anno sul campo, con le ultime sei giornate di Serie A che possono valere un pass per la Champions League.

Serie A, Zaniolo marcato da Bentancur in Juventus-Roma: il 22 giallorosso piace ai bianconeri

Calciomercato, non solo Juventus: Zaniolo piace a mezza Europa

Da un lato la volontà di costruire intorno alla classe di Zaniolo, che compirà 20 anni il prossimo 2 luglio, la rosa del futuro. Dall'altro la tentazione di ascoltare le offerte che arriveranno. In casa Roma, al termine di questa delicatissima fase della stagione, sarà tempo di rispondere (anche) a questo enigma. E sul talento arrivato dall'Inter nell'ambito dell'operazione Nainggolan non c'è ovviamente solo la Juventus, che aveva annotato il suo nome nell'elenco di giovani talenti fissati da Fabio Paratici su un bigliettino dimenticato dal direttore sportivo bianconero in un ristorante romano dopo una cena.

Nicolò Zaniolo a segno contro il Porto in Champions League: le big d'Europa sulle sue tracce

Anche dall'estero, infatti, sono arrivati interessamenti importanti sul conto di Zaniolo. Su tutti, quello del Bayern Monaco, chiamato a svecchiare una rosa reduce da logoranti stagioni. Anche l'Arsenal pensa a Nicolò per sostituire Ozil, mentre il Chelsea confida nello sblocco del mercato da parte della FIFA per provare a dargli l'assalto. Nel mezzo, una sola certezza: per portarlo via alla Roma, oltre alla benedizione della società (oggi difficile da ipotizzare) serviranno ben più di 50 milioni.