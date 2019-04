Mauro Icardi resterà o no all'Inter nella prossima stagione? A rispondere a questa domanda da un milione di euro è stata Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino, che è stata ospite del programma Verissimo.

Sulle polemiche con Ivana, sorella di Icardi, ha detto:

Mi hanno dipinta come una strega ma non lo sono. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è anche venuta a casa nostra un paio di mesi fa, le abbiamo aperto le porte a lei e al suo ragazzo che è un calciatore. Però non è stata sincera, perché Mauro è un grande uomo che aiuta tutti. Quando lei era all’università, le ha regalato un’auto per aiutarla e adesso parla male del fratello. Forse voleva diventare un personaggio e vincere il reality (ora sta partecipando al Grande Fratello, ndr). Ma non si fa carriera parlando male di tuo fratello

Infine sul rapporto con Icardi:

Mi sono innamorata della persona e non del personaggio Icardi. Noi ci saremo sempre per la sorella di Mauro, bastava che venisse da noi per parlare senza andare in un programma TV. Le cose di famiglia non si raccontano in televisione e io e mio marito non andremo mai in un programma a parlare di questo