I nerazzurri guardano in casa giallorossa per due possibili rinforzi: il bosniaco è considerato l'erede di Icardi, il centrocampista è un pallino di Spalletti.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 19/04/2019 10:43 | aggiornato 19/04/2019 10:58

Entrati ufficialmente nel rush finale della stagione, gli incroci tra Serie A e calciomercato sono all'ordine del giorno. Il prossimo turno di campionato metterà di fronte Inter e Roma, che a San Siro si giocheranno punti Champions League importantissimi. I giallorossi sono in un momento molto delicato perché, nonostante le ultime settimane positive dal punto di vista dei risultati, devono sempre far i conti con una situazione molto fluida. In caso di non qualificazione alla massima competizione continentale per club, in casa romanista potrebbero essere in molti a fare le valigie.

In tal senso, l'Inter è da tempo direttamente interessata all'esito della stagione della Roma: qualora le cose non dovessero mettersi bene, in casa nerazzurra si stanno valutando un paio di possibili colpi di mercato che, proprio su richiesta di Luciano Spalletti, andrebbero ad allungare la rosa a disposizione del tecnico toscano. Sia chiaro, anche a Milano non sono tutte rose e fiori: per esempio, la grana legata a Mauro Icardi è ben lontana dall'essere definitivamente risolta, così come quella del prossimo allenatore in realtà è ancora una figura tutta da decifrare.

Nel frattempo però Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di muoversi in anticipo: dopo aver praticamente annunciato l'acquisto di Diego Godin (arriverà a parametro zero dall'Atletico Madrid e percepirà uno stipendio di circa 6 milioni di euro netti a stagione), la società ha deciso di fare sul serio per Lorenzo Pellegrini ed Edin Dzeko. I due romanisti sono profili che stuzzicano parecchio: il primo, un centrocampista con ancora qualche margine di miglioramento, andrebbe ad allungare le gerarchie in mediana, mentre il secondo sarebbe la chioccia perfetta per Lautaro Martinez.

Lorenzo Pellegrini ed Edin Dzeko festeggiano un gol: entrambi potrebbero lasciare la Roma in estate per approdare all'Inter

Inter, si cerca il colpo di mercato a centrocampo: Pellegrini l'obiettivo, può partire Radu

Le valutazioni sono in corso e, in occasione del match in programma a San Siro sabato sera, le due parti potrebbero decidere di imbastire la classica chiacchierata esplorativa. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport, che sull'edizione odierna ha pubblicato un ampio focus con le possibili strategie di movimento dell'Inter da qui al prossimo futuro. Secondo il quotidiano milanese, Pellegrini sarebbe una precisa indicazione di Luciano Spalletti, che già l'estate scorsa lo aveva indicato come possibile rinforzo per il centrocampo nerazzurro. Classe 1996, è cresciuto nel vivaio giallorosso prima di andare a valorizzarsi nel Sassuolo.

Spalletti lo conosce e lo stima da parecchio tempo, ma due anni fa - nel momento di scegliere il proprio futuro - Pellegrini ha deciso di essere leale alla Roma e vincolarsi al club fino al 2022. Oggi il suo cartellino viene valutato 30 milioni di euro, una cifra pari alla clausola di rescissione ma nello stesso tempo ragionevole se si considerano età e potenzialità del ragazzo. Qualora nella Capitale dovessero fallire l'assalto alla Champions League, ecco che le condizioni diventerebbero favorevoli all'Inter: Pellegrini vorrebbe continuare a fare bella mostra nella vetrina più importante del mondo, perciò starà a Giampiero Pocetta - il suo procuratore - portare eventualmente l'offerta giusta al club.

Una delle carte per sbloccare questa trattativa di mercato potrebbe essere rappresentata da Ionut Radu, portiere oggi al Genoa che la Roma, su imbeccata di Monchi, aveva già precettato l'estate scorsa prima di essere costretta a "ripiegare" su Nicolò Zaniolo. I nerazzurri riscatteranno l'estremo difensore per 15 milioni di euro e, qualora l'interesse fosse ancora vivo, ecco che Radu potrebbe finire in giallorosso come parziale contropartita. Chiunque sia il nuovo allenatore della Roma, dovrà misurarsi con la grana portiere: congedato definitivamente Robin Olsen, difficilmente si potrà continuare con Antonio Mirante come titolare per tutto il prossimo anno. Così, nel mirino di Ricky Massara, sarebbero finiti Alessio Cragno e, appunto, il portiere genoano. La situazione è variabile, ma potrebbe definirsi tra non molto tempo.

Dzeko costa 20 milioni: può fare da chioccia a Lautaro

Quella di sabato sera dovrebbe essere l'ultima partita che Edin Dzeko giocherà contro l'Inter. Poi, a partire da quest'estate, il centravanti bosniaco potrebbe fare le valigie per trasferirsi un po' più a nord per indossare i colori nerazzurri. L'attaccante della Roma ha praticamente rotto con la società: il suo contratto in scadenza nel 2020 lo rende automaticamente uno dei papabili partenti nella prossima sessione di calciomercato, quando in casa romanista cambieranno un bel po' di cose. Resta però da capire quanto la società giallorossa intenda incassare per la cessione di un 33enne.

Che Dzeko sia un pallino di Spalletti non è infatti un mistero. E, proprio per questo, per meno di 20 milioni di euro sarà difficile che si possa cominciare a parlarne. Inoltre il numero 9 percepisce al momento uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio abbastanza alto che però si potrebbe eventualmente spalmare su più anni. L'ex Manchester City sarebbe l'ideale sostituto di Mauro Icardi per vari motivi. In primis perché Spalletti lo conosce benissimo, e poi perché sarebbe il profilo perfetto per sgrezzare ulteriormente Lautaro Martinez senza però mettergli troppa pressione. Dove non è arrivato con Schick, Dzeko potrebbe riuscire con l'argentino, che da lui carpirebbe tutti i segreti del mestiere.

L'operazione economicamente è abbastanza accessibile e le valutazioni sono in corso ormai da tempo. Il giocatore raggiungerebbe volentieri Spalletti, anche perché le alternative - Everton e West Ham su tutte - non lo stuzzicano affatto. Arrivato alla Roma nell'estate del 2016, molto probabilmente lascerà la Capitale sfiorando quota 200 presenze e 100 reti con i colori giallorossi cuciti addosso. Memorabile è stata la stagione 2017/18, dove grazie soprattutto ad alcuni suoi gol la squadra si è spinta fino alla semifinale di Champions League. Corsi e ricorsi storici, che l'Inter spera di tornare presto a rivivere.