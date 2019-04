I nerazzurri sono vicini all'acquisto del terzino destro brasiliano per circa 20-25 milioni: per lui pronto un contratto quadriennale da 4 milioni a stagione.

di Redazione Fox Sports - 19/04/2019 18:49 | aggiornato 19/04/2019 18:56

L'Inter non si ferma e continua a lavorare senza sosta sul mercato. Dopo essersi assicurata Diego Godin, che arriverà a parametro zero dall'Atletico Madrid durante la prossima estate, i nerazzurri sarebbero vicini a un altro giocatore di grande qualità ed esperienza. Si tratta - riporta La Repubblica - di Danilo del Manchester City, che può arrivare per circa 20-25 milioni di euro.

Inizialmente gli inglesi hanno chiesto 30 milioni (quanto è stato pagato due anni fa) per il terzino brasiliano classe 1991 (utilizzato spesso anche da centrale), ma ora le pretese si sono abbassate e a breve si potrebbe arrivare ad un accordo. Per il giocatore, 20 presenze 1 gol e 1 assist in questa stagione tormentata dagli infortuni, l'Inter ha già pronto un quadriennale da 4 milioni a stagione. Su Danilo c'è anche il Valencia, ma attualmente il club di Suning è nettamente in vantaggio.

La trattativa è in corso e l'ex Real Madrid ha già dato parere favorevole al trasferimento in Italia. Il 27enne nativo di Bicas sembra pronto per una nuova avventura, desideroso di riempire ancora quella bacheca in cui ha già messo, tra i tanti trofei, due Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa europea e 4 titoli nazionali tra Spagna, Inghilterra e Portogallo. Si tratta del profilo giusto per permettere all'Inter un ulteriore salto di qualità.